시흥시, 하천·계곡 불법 점용시설 자진 철거·신고 기간 운영

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하천·계곡은 시민 모두가 함께 이용하고 보전해야 할 소중한 공공 자산

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 하천과 계곡의 공공성을 회복하고 여름철 안전사고를 예방하기 위해 오는 6월 30일까지 '하천·계곡 및 주변 불법 점용시설 자진 철거 및 신고 기간'을 운영한다고 1일 밝혔다.

하천·계곡 불법시설 자진 신고 홍보물. [사진=시흥시]

시에 따르면 이번 자진 신고 기간은 점용허가 없이 하천 및 계곡 구역에 설치된 불법 시설물을 대상으로 시민 스스로 원상복구에 참여할 수 있도록 계도 중심 행정을 추진하기 위해 마련됐다.

신고 대상은 ▲평상 ▲그늘막 ▲방갈로 ▲데크 ▲물막이 시설 ▲불법 경작지 ▲무단 적치물 등 점용허가를 받지 않고 설치·운영 중인 모든 불법 시설물이다.

특히, 자진 신고 기간 내 스스로 철거하고 신고할 경우 변상금·과태료·이행강제금 등 행정제재를 부과하지 않으며 관련 행정제재금 및 형사 책임도 면제할 계획이다. 다만 자진 신고 기간 종료 이후에도 철거하지 않은 불법 시설물이나 신규로 설치된 불법시설이 적발될 경우 관련 법령에 따라 강제 철거와 행정처분 등 엄정 조치를 시행할 예정이다.

시는 이번 조치를 통해 하천의 자연성을 회복하고 집중호우 시 유수 흐름을 방해하는 시설물을 사전에 정비함으로써 여름철 재해 예방 효과도 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있다.

성창열 공원녹지국장은 "하천과 계곡은 시민 모두가 함께 이용하고 보전해야 할 소중한 공공 자산"이라며 "이번 자진 철거 및 신고 기간 운영에 적극 동참해 깨끗하고 안전한 하천 환경 조성에 함께해 주시길 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com