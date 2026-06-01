[특징주] 삼성SDS, AI 데이터센터 기대감에 35만원 돌파…18%↑

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 1일 삼성에스디에스(SDS)가 인공지능(AI) 데이터센터 수혜 기대감에 35만원선을 돌파하며 강세를 보이고 있다.

한국거래소에 따르면 오전 10시21분 기준 삼성SDS는 전 거래일 대비 18.06% 오른 35만3000원에 거래되고 있다. 삼성SDS는 지난주 종가 기준 16만4800원에서 이날 35만까지 오르며 1주일 만에 약 112% 상승했다.

서울 송파구 SDS 잠실 사옥. [사진=뉴스핌DB]

시장에서는 삼성SDS가 단순 IT 서비스 기업을 넘어 AI 데이터센터 운영 플랫폼 기업으로 재평가받고 있다는 분석이 나온다. 임희석 미래에셋증권 연구원은 "AI 시대의 개화는 GPU·전력·네트워크 중심의 AI 데이터센터 수요 급증으로 이어지고 있다"며 "삼성SDS는 데이터센터와 클라우드, GPU 인프라 역량을 바탕으로 국내 AI 인프라 시장 확대 국면에서 앞서 나가고 있다"고 평가했다.

최근 삼성SDS의 생성형 AI 기반 협업 솔루션 '브리티웍스(Brity Works)'가 행정안전부의 '온AI' 공식 협업 솔루션으로 선정된 점도 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다. 온AI는 공무원들이 내부망 환경에서도 안전하게 AI 기술을 활용할 수 있도록 지원하는 지능형 업무관리 플랫폼이다.

증권가에서는 클라우드 사업 성장에 힘입어 실적 개선세가 이어질 것으로 전망하고 있다. 삼성SDS의 클라우드 매출 성장률은 2026년 14.4%에서 2027년 18.1%로 확대될 것으로 예상된다. 이에 따라 매출액은 올해 14조1690억원에서 내년 14조8760억원으로, 영업이익은 8260억원에서 1조960억원으로 증가할 것으로 전망된다.

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