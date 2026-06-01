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2026.06.01 (월)
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[종합] 5월 수출 53.2% 급증 '사상최대'…3개월 연속 800억달러 돌파

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AI 핵심 요약

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  • 산업통상부가 1일 5월 수출·수입 및 무역수지 동향을 발표했다.
  • 5월 수출은 반도체 호조로 877.5억달러를 기록해 53.2% 급증하고 사상 최대를 경신했다.
  • 수입 608억달러로 20.8% 증가했으나 무역수지는 269.5억달러 흑자를 내며 1~5월 누적 흑자도 최대치를 넘겼다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수출 877.5억달러…전년비 53.2%↑
반도체 수출 371.6억달러…169.4%↑
수입 608억달러…전년대비 20.8%↑
269.5억달러 흑자…누적 1019억달러

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 5월 수출이 53%나 급증하면서 월간기준 사상 최대치를 기록했다. 지난 3월 이후 사상 처음으로 3개월 연속 800억달러를 돌파했다.

반도체 수출은 371.6억달러로 전년대비 169.4%나 급증하면서 수출 증가를 주도했다.

1일 산업통상부에 따르면, 지난 5월 수출액(잠정)은 877.5억달러로 전년동기 대비 53.2% 증가했다.

같은 기간 수입은 608억달러로 20.8% 증가했으며, 무역수지는 269.5억달러 흑자를 기록했다.

조업일수를 고려한 일평균 수출은 42.8억달러로 60.6% 증가했으며, 사상 처음으로 40억달러를 넘어섰다(그림 참고).

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.01 dream@newspim.com

◆ 반도체 수출 169.4% 급증…수출 증가 '견인차'

우선 품목별로 보면, 20대 주력 수출품목 중 12개 품목 수출이 증가했다.

반도체 수출이 371.6억달러를 기록하면서 전년대비 169.4%나 급증했다. 미국 빅테크 기업의 설비투자 증가에 따라 메모리 고정가격 상승이 지속되면서 월 기준 역대 최대실적 경신 및 3개월 연속 수출 300억달러 이상을 기록했다. 특히, 메모리반도체는 D램(186억달러, +369.8%)과 낸드(17억달러, +206.8%) 모두 높은 증가세를 보였다.

컴퓨터는 41.8억달러로 290.7% 늘었다. AI 서버용 SSD 수요 증가로, 무선통신기기(14.6억달러, +12.6%) 수출은 신제품 판매 호조에 따른 국내 생산 증가 등으로 증가세를 보였다. 디스플레이(14.7억달러, +9.4%) 수출은 모바일 신제품 출시 등의 영향으로 소폭 증가해 IT 전품목이 플러스를 기록했다.

자동차 수출은 58.3억달러로 5.9% 감소했다. 조업일수 감소와 국내 화재로 인한 자동차 부품 일부 공급 애로, 중동전쟁으로 인한 물류차질, 미국 관세 등에 따른 현지생산 확대 영향으로 감소했다. 선박(26.1억달러, +16.7%) 수출은 LNG선 등 인도 증가에 따라 수출단가와 대수가 모두 증가하면서 두 자릿수 증가세를 보였다.

석유제품(52.5억달러, +46.6%) 수출액은 유가 상승으로 인한 높은 수출 단가가 지속되면서 증가했으나, 물량은 23.8% 감소했다. 특히 수출통제 조치가 시행되고 있는 휘발유·경유·등유의 경우 전년 동기간 대비 수출 물량이 각각 약 31.1%, 24.3%, 99.9% 정도 감소했다. 석유화학(37.0억달러, +11.1%) 수출액은 유가 상승의 제품가격 반영까지의 시차 등으로 수출단가가 상대적으로 소폭 상승해 상대적으로 낮은 증가율을 기록했으며, 내수 공급을 우선함에 따라 수출물량은 25.5% 감소했다.

철강은 20.4억달러로 2.1% 감소했다. 철근 등 건설용 자재는 증가했으나, 기존 주력 수출품목인 열연, 후판 등 수출 감소세가 이어지면서 전체적으로 소폭 감소했으며, 비철금속(16.7억달러, +41.5%) 수출은 AI데이터센터 확대로 동·알루미늄 등 수요가 증가하면서 호실적을 보였다. 일반기계 수출(38.2억달러, -6.3%)은 중동전쟁에 따른 물류비용 증가, 미국 관세 등 영향으로 소폭 감소했다.

바이오헬스(14.4억달러, +5.2%) 수출은 고가의 신규 제품군을 중심으로 주요 국가에서의 처방 확대 기조가 유지되면서 7개월 연속 플러스를 이어갔으며, 화장품(11.8억달러, +24.2%) 수출은 K-뷰티에 대한 선호도 확대로 역대 5월 중 최대 실적을 경신했다. 한편, 농수산식품(10.7억달러, +4.7%) 수출은 기호식품(커피, 연초류, 주류 등)과 및 수산가공품(김, 통조림 등)은 감소했으나, 농산가공품(면, 빵 등)이 증가하면서 전체적으로 증가세를 유지했다.

◆ 중국 수출 81% 급증…미국·아세안도 50% 이상 늘어

지역별로 보면, 9대 주요 수출지역 중 중국과 미국, 아세안 등 7개 지역 수출이 증가했다(아래 그래프 참고).

대(對)중국 수출은 189억달러로 전년대비 80.9%나 급증했다. 최대 품목인 반도체가 세 자릿수 증가율을 보이는 가운데 농수산식품·화장품 등 소비재 수출도 양호한 실적을 보이면서 7개월 연속 플러스를 기록했다.

미국 수출은 159.7억달러로 59.1% 증가했다. 자동차·차부품 등은 부진했으나, AI 투자 관련 품목인 반도체·컴퓨터·전기기기 등은 호실적을 기록했으며, 철강은 관세에도 불구하고 건설용 자재 위주로 수출이 확대됐다.

아세안 수출은 158.5억달러로 58.4% 늘었다. 반도체와 석유제품, 디스플레이, 석유화학 등 주력 품목이 고르게 증가하며 월간 기준 전 기간 역대 최대 실적을 경신했다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.01 dream@newspim.com

EU 수출은 61.9억달러로 2.4% 늘었다. 자동차 수출은 부진했으나, 반도체·컴퓨터는 세 자릿수의 높은 증가율을 보였으며, 그 외에도 석유화학·일반기계 등 품목이 호조세를 보이면서 6개월 연속 증가세를 이어갔다.

중동 수출은 12.7억달러에 그치면서 7.7% 감소했다. 중동 전쟁에 따른 물류 차질 등이 지속되면서 자동차·차부품 등 다수 품목이 감소했으나, 일반기계·석유화학 등 일부 품목은 중동 지역 내 수요확대 영향으로 호실적을 보였다.

◆ 고유가에 원유 수입액 25% 급증…에너지 수입 15.9% 늘어

수입은 20.8% 증가한 608억달러를 기록했다.

에너지 수입은 117.5억달러로 15.9% 증가했으며, 에너지 외 수입은 490.5억달러로 22.0% 증가했다.

특히 원유 수입은 중동 전쟁 등의 영향으로 물량은 감소했으나 고유가에 따른 수입단가 상승으로 25% 증가한 85억달러를 기록했다. 비(非)에너지는 석유제품(25.5억달러, +71.0%), 반도체장비(25.6억달러, +71%) 등의 수입이 증가했다.

5월 무역수지는 전년대비 200.3억 달러 증가한 269.5억 달러 흑자를 기록했으며, 1~5월 누적 수지는 1019.1억달러로 기존 연간 무역수지 흑자 최대 기록을 경신했다.

김정관 산업부 장관은 "5월 수출이 플러스를 기록하면서 정부 출범 이후 12개월 연속으로 수출 플러스를 이어가고 있으며, 1~5월 무역수지가 기존 연간 무역수지 흑자 최대 실적을 경신했다"면서 "이는 중동 전쟁으로 인한 유가 상승 등으로 수입이 증가했음에도, 반도체를 중심으로한 IT 품목과 화장품·농수산식품 등 유망소비재 품목 등이 양호한 실적을 보이면서 수출이 더 높은 증가율을 기록했기 때문"이라고 평가했다.

다만 중동 전쟁 종전 여부, 미국의 관세, EU의 철강 TRQ 등 통상환경의 불확실성이 여전히 남아있어 긴장의 끈을 놓을 수 없다는 판단이다.

김 장관은 "정부는 주요국과의 긴밀한 협의를 통해 우리 기업들의 통상 리스크를 완화하고 안정적인 수출 환경 조성에 힘쓰는 한편, 원유·나프타 등 핵심 수입 원자재의 안정적인 도입 및 공급망 점검을 통해 기업의 생산과 수출 활동을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

dream@newspim.com

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삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
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외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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