5월 수출 877.5억달러 사상최대…전년대비 53.2% 급증

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3개월 연속 '수출 800억달러' 돌파

반도체 수출 371.6억달러…169.4%↑

수입 608억달러…전년대비 20.8%↑

269.5억달러 흑자…누적 1019억달러

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 5월 수출이 53%나 급증하면서 월간기준 사상 최대치를 기록했다. 또 지난 3월 이후 사상 처음으로 '3개월 연속 800억달러'를 달성했다.

반도체 수출이 371.6억달러로 전년대비 169.4%나 급증하면서 수출 증가세를 주도했다.

1일 산업통상부에 따르면, 지난 5월 수출액(잠정)은 877.5억달러로 전년동기 대비 53.2% 증가했다.

같은 기간 수입은 608억달러로 20.8% 증가했으며, 무역수지는 269.5억달러 흑자를 기록했다.

조업일수를 고려한 일평균 수출은 42.8억달러로 60.6% 증가했으며, 사상 처음으로 40억달러를 넘어섰다.

우선 품목별로 보면, 20대 주력 수출품목 중 12개 품목 수출이 증가했다.

반도체 수출이 371.6억달러를 기록하면서 전년대비 169.4%나 급증했다. 미국 빅테크 기업의 설비투자 증가에 따라 메모리 고정가격 상승이 지속되면서 월 기준 역대 최대실적 경신 및 3개월 연속 수출 300억달러 이상을 기록했다. 특히, 메모리반도체는 D램(186억달러, +369.8%)과 낸드(17억달러, +206.8%) 모두 높은 증가세를 보였다.

컴퓨터는 41.8억달러로 290.7% 늘었다. AI 서버용 SSD 수요 증가로, 무선통신기기(14.6억달러, +12.6%) 수출은 신제품 판매 호조에 따른 국내 생산 증가 등으로 증가세를 보였다. 디스플레이(14.7억달러, +9.4%) 수출은 모바일 신제품 출시 등의 영향으로 소폭 증가해 IT 전품목이 플러스를 기록했다.

자동차 수출은 58.3억달러로 5.9% 감소했다. 조업일수 감소와 국내 화재로 인한 자동차 부품 일부 공급 애로, 중동전쟁으로 인한 물류차질, 美 관세 등에 따른 현지생산 확대 영향으로 감소했다. 선박(26.1억달러, +16.7%) 수출은 LNG선 등 인도 증가에 따라 수출단가와 대수가 모두 증가하면서 두 자릿수 증가세를 보였다.

석유제품(52.5억달러, +46.6%) 수출액은 유가 상승으로 인한 높은 수출 단가가 지속되면서 증가했으나, 물량은 23.8% 감소했다. 특히 수출통제 조치가 시행되고 있는 휘발유·경유·등유의 경우 전년 동기간 대비 수출 물량이 각각 약 31.1%, 24.3%, 99.9% 정도 감소했다. 석유화학(37.0억달러, +11.1%) 수출액은 유가 상승의 제품가격 반영까지의 시차 등으로 수출단가가 상대적으로 소폭 상승해 상대적으로 낮은 증가율을 기록했으며, 내수 공급을 우선함에 따라 수출물량은 25.5% 감소했다.

철강은 20.4억달러로 2.1% 감소했다. 철근 등 건설용 자재는 증가했으나, 기존 주력 수출품목인 열연, 후판 등 수출 감소세가 이어지면서 전체적으로 소폭 감소했으며, 비철금속(16.7억달러, +41.5%) 수출은 AI데이터센터 확대로 동·알루미늄 등 수요가 증가하면서 호실적을 보였다. 일반기계 수출(38.2억달러, -6.3%)은 중동전쟁에 따른 물류비용 증가, 미국 관세 등 영향으로 소폭 감소했다.

바이오헬스(14.4억달러, +5.2%) 수출은 고가의 신규 제품군을 중심으로 주요국가에서의 처방 확대 기조가 유지되면서 7개월 연속 플러스를 이어갔으며, 화장품(11.8억달러, +24.2%) 수출은 K-뷰티에 대한 선호도 확대로 역대 5월 중 최대 실적을 경신했다. 한편, 농수산식품(10.7억달러, +4.7%) 수출은 기호식품(커피, 연초류, 주류 등)과 및 수산가공품(김, 통조림 등)은 감소했으나, 농산가공품(면, 빵 등)이 증가하면서 전체적으로 증가세를 유지했다.

dream@newspim.com