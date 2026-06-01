맥카지, 크로아티아 축구대표팀 협업 캡슐 컬렉션 출시

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 라이프스타일 브랜드 맥카지(MACKAGE)가 2026년 월드컵 시즌을 맞아 크로아티아 축구협회(HNS)와 협업한 새로운 캡슐 컬렉션을 선보인다고 밝혔다. 크로아티아 국가대표팀의 공식 팀웨어 파트너인 맥카지는 이번 컬렉션에 브랜드 철학인 '보호하는 미학(Aesthetics That Protect)'을 투영했다.

[사진=맥카지 제공]

이번 컬렉션은 크로아티아 국기의 레드, 화이트, 네이비 색상에서 영감을 받아 남녀 공용 제품으로 기획됐다. 제품군은 기능성 아우터웨어를 포함해 니트웨어, 폴로 셔츠, 버튼 셔츠, 하의 등으로 구성되며 탈부착이 가능한 비브와 후드 등 모듈형 디테일을 적용해 실용성을 높였다. 이와 함께 크로아티아 축구협회 컬러를 반영한 맥카지 최초의 스니커즈 라인업도 함께 공개된다.

제품 출시와 함께 공개된 캠페인 필름에는 루카 모드리치, 이반 페리시치, 요슈코 그바르디올 등 크로아티아 대표팀 주요 선수들이 참여했다. 슬라보니아 지방의 체크보드 바닥과 달마시안이 등장하는 공간을 배경으로 경기 직전의 긴장감과 역동적인 순간을 연출한 것이 특징이다.

[사진=맥카지 제공]

즐라트코 달리치 크로아티아 대표팀 감독은 이번 파트너십에 대해 팀이 중시하는 규율과 팀워크, 탁월함을 향한 태도를 담고 있다며 압박 속에서 퍼포먼스를 만들어내는 과정에 대한 공감대가 협업의 의미를 더한다고 전했다.

이번 캡슐 컬렉션은 맥카지 공식 온라인 스토어를 비롯해 롯데백화점 에비뉴엘 월드타워점, 인천점, 부산점 등 오프라인 매장에서 판매된다.

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