전남도, 나주서 청년농 간담회 개최…통합특별시 대비 농정 의견 수렴

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5개 분야 청년농업인 21명 참석





[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 나주에서 청년농업인 간담회를 열고 통합특별시 출범을 앞둔 농정 방향을 논의했다.

전라남도는 최근 나주의 한 카페에서 '청년농업인과의 간담회'를 열고 전남·광주 통합특별시 출범을 대비한 정책 의견을 수렴하고 미래 농정 방향을 논의했다고 1일 밝혔다.

간담회에는 식량작물·채소·축산·과수·6차 산업 등 5개 분야 청년농업인 21명이 참석했다. 전남도는 청년농 지원 정책과 우수사례를 소개하고, 정착 과정에서의 애로와 제도 개선 과제에 대해 현장 의견을 청취했다.

청년농업인 간담회. [사진=전남도] 2026.06.01 ej7648@newspim.com

우수사례 발표에선 고흥에서 방울토마토를 생산하는 청년농업인 유지희 씨와 무안 '아따달다' 유통법인 윤지환 대표가 정착 과정에서의 애로사항과 시행착오, 성장 경험을 공유했다.

유지희 씨는 귀농인으로 2019년 청년창업농 육성자금을 배정받아 고흥에 정착한 과정을 발표했다. 유 씨는 "국가와 전남도가 시행하는 청년농업인 정착사업이 큰 도움이 됐다"며 "청년농이 상생하도록 지역에서 역할을 하겠다"고 말했다.

윤지환 대표는 2019년 김제 스마트팜 혁신밸리 교육생을 거쳐 무안에 정착해 스마트팜을 조성하고 '아따달다' 캐릭터를 개발하기까지의 시행착오와 성장 과정을 발표했다.

윤 대표는 "전남은 수도권에 비해 문화시설 등 인프라가 부족하지만, 부가가치를 창출할 자원이 많다"며 "토마토를 수확할 때마다 뿌듯하고 보람차다. 앞으로 농업법인도 설립해 가공 분야로 사업을 확장하고 싶다"고 말했다.



이날 참석한 청년농업인들은 청년농 맞춤형 농기계 지원사업, 농민수당 지급 대상을 기존 경영주에서 개별 농업인으로 확대하는 방안, 전남형 이차보전 사업 확대 등 농정 분야의 다양한 애로사항과 건의사항을 제시했다.

전남도는 간담회에서 수렴된 의견을 토대로 지원 방안을 검토하고 제도 개선 사항은 정부에 건의할 방침이다.

유덕규 전남도 농축산식품국장은 "청년농업인은 전남 농업의 핵심 주체"라며 "현장 소통을 강화해 정책에 반영하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com