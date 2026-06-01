로보티즈, 토종 휴머노이드 'AI 사피엔스' 공개

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로보티즈가 자체 개발한 휴머노이드 로봇 'AI 사피엔스(AI Sapiens)'를 공개하며 피지컬 AI 시장 공략에 나섰다고 1일 밝혔다.

로보티즈는 최근 서울 마곡 본사에서 열린 산업통상자원부 주관 'AI 로봇 M.AX 얼라이언스' 출범 1주년 행사에서 AI 사피엔스를 선보였다고 밝혔다. 행사에는 정부 관계자와 로봇 업계 주요 기업들이 참석했다.

이날 공개된 AI 사피엔스는 자연스러운 보행과 점프, 외발서기 등 전신 협응 동작을 구현했다. 로봇에는 로보티즈가 개발한 준직구동 방식 액추에이터 '다이나믹셀-Q(DYNAMIXEL-Q)'가 적용됐다.

로보티즈 AI Sapiens(AI 사피엔스). [사진=로보티즈]

회사 측에 따르면 AI 사피엔스는 최근 글로벌 AI 업계에서 주목받고 있는 생성형 모션 기술을 활용한다. 사용자가 텍스트 형태로 동작을 입력하면 AI가 이를 해석해 로봇의 움직임을 생성하는 방식이다. 로보티즈는 이를 실제 환경 데이터와 결합해 자연스러운 동작 구현에 활용했다고 설명했다.

AI 사피엔스는 지난달 공개된 다이나믹셀-Q의 성능을 검증하기 위해 개발된 모델이다. 다이나믹셀-Q는 휴머노이드 양산을 고려해 설계된 액추에이터로, 로봇의 관절 구동을 담당하는 핵심 부품이다.

로보티즈는 이번 모델을 통해 액추에이터부터 완제품에 이르는 자체 기술 경쟁력을 확인했다는 평가다. 특히 휴머노이드 핵심 부품을 국내 기술로 개발했다는 점에 의미를 두고 있다.

회사는 향후 로봇 제어 소프트웨어와 하드웨어 개발 자산을 공개하는 오픈소스 전략도 추진할 계획이다. 이를 통해 국내 연구기관과 기업들이 개발 과정에서 활용할 수 있는 기반을 제공하고 로봇 생태계 확대에 기여하겠다는 구상이다.

김병수 로보티즈 대표는 "AI 사피엔스 공개는 휴머노이드 기술 개발의 중요한 이정표"라며 "오픈소스 전략을 기반으로 국내외 연구진과 협력해 피지컬 AI 생태계 구축에 나서겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com