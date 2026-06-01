[6·3 선거 D-2] 민주, '60시간 비상상황실' 체제 돌입…"오만한 언행 경계"

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투표 종료 시각까지 전 당직자 비상 대기

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 중앙선거대책위원회가 6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 오전 6시를 기해 '60시간 비상상황실 가동 체제'에 돌입했다.

민주당 중앙선대위는 이날 기자단 공지를 통해 "지방선거 투표 종료 시각인 3일 오후 6시까지 총괄선대본부장 산하 상황실과 각 본부가 비상가동 체제로 전환된다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정청래 더불어민주당 대표 겸 총괄상임선대위원장이 29일 오전 서울 중구 정원오 서울시장 후보 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.05.29 jk31@newspim.com

선대위는 "투표가 끝나는 마지막 순간까지 절실하게 임해야 지방선거에서 승리하고, 이재명 정부의 국정운영을 뒷받침할 수 있다"며 전 당직자의 총력 대응을 주문했다.

이에 따라 전 정무직·사무직 당직자는 투표 마감 시각까지 즉시 대응 가능한 소통 체계를 유지하고, 본부장단 회의급 인사는 현장 즉시 소집이 가능한 대기 태세를 갖추게 된다.

또 전국 조직과 직능, 언론 동향, 온라인 여론, 후보자 동선 및 메시지 등을 상시 점검하고, 특이 상황 발생 시 신속 보고 및 대응이 가능한 체계를 유지하도록 했다. 긴급 상황 발생 시에는 현장 즉시 조치 후 보고를 원칙으로 한다.

투표 참여 독려도 강조됐다. 선대위는 접전지역 유권자를 중심으로 지인 연락과 SNS, 메신저 등을 활용한 투표 독려 활동을 지속하되 공직선거법을 준수할 것을 당부했다.

아울러 전 당원을 대상으로 ▲마지막까지 긴장감 유지 ▲자만·오만으로 비칠 수 있는 언행 경계 ▲겸손한 자세 유지 ▲최선의 선거운동 수행 등 행동 수칙을 제시했다.

민주당은 이번 비상체제 가동을 통해 막판 변수 대응과 투표율 제고에 총력을 기울인다는 방침이다.

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