대한항공, 해외 출발 일등석 기내식 사전 주문 시작

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미국·유럽 9개 노선 대상

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 대한항공이 해외 출발 장거리 노선 일등석 승객을 위해 기내식 사전 주문 서비스를 시작한다고 1일 밝혔다.

항공기 출발 21일 전부터 24시간 전까지 원하는 메뉴를 미리 선택할 수 있다. 서비스 대상 노선은 미국 로스앤젤레스, 뉴욕, 애틀랜타, 보스턴, 시카고, 워싱턴과 프랑스 파리, 영국 런던, 독일 프랑크푸르트 등 9개다.

떡갈비구이와 소고기미역국. [사진=대한항공]

일등석 기내식 사전 주문 시 첫 번째와 두 번째 식사 모두를 미리 정할 수 있다. 각 식사의 주요리로 한식, 양식, 채식 중 하나를 선택한 후 전채요리와 수프를 차례로 주문하는 방식이다. 정규 메뉴 외에 사전 주문용 채식 메뉴도 별도로 마련된다. 사전 주문 메뉴는 6월 22일 출발편부터 기내에서 제공될 예정이다.

이 서비스는 2023년 1월 국제선 일부 노선 프레스티지석에서 처음 도입됐다. 2024년 10월부터는 한국 출발 국제선 일등석으로 확대됐으며, 이번에 해외 출발 일등석 승객들도 이용할 수 있게 됐다.

대한항공 관계자는 "한국 출발편에서 검증된 기내식 사전 주문 서비스를 해외 출발편으로 확대함으로써 일등석 승객들에게 보다 개인화된 프리미엄 다이닝 경험을 제공할 수 있게 됐다"며 "이번 서비스가 승객 만족도를 높이는 한편, 기내식 운영의 안정성에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

aykim@newspim.com