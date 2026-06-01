[6·3 지선 전남광주]정청래 지원사격…구례 장길선 후보 공약 탄력

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'농어촌 기본소득 30만원'과 '예산 5000억 원 ' 제시



[구례=뉴스핌] 권차열 기자 = 장길선 더불어민주당 전남 구례군수 후보가 농어촌 기본소득 도입과 예산 확대를 핵심 공약으로 내세우며 중앙당 지원을 바탕으로 실현 의지를 강조했다.

민주당 장길선 구례군수 후보와 정청래 대표는 지난 달 31일 구례경찰서 로터리에서 집중 유세를 열고 '농어촌 기본소득 30만원 지급'과 '예산 5000억원 시대' 구상을 제시했다고 1일 밝혔다.

지난 31일 정청래 당대표 겸 총괄상임선거대책위원장(좌측)과 장길선 구례군수 후보(우측)가 구례군 경찰서 로터리에서 유세를 열고 지지를 호소하고 있다. [사진=장길선 더불어민주당 구례군수 후보] 2026.06.01 chadol999@newspim.com

이날 유세에서 정 대표는 중앙당 차원의 지원 의지를 밝히며 공약 실현 가능성에 힘을 실었다.

그는 "구례군의 재정 여건상 기본소득 추진에 어려움이 있는 것으로 안다"며 "농어촌 기본소득 지역 선정이 이뤄질 수 있도록 재정적·법적 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

이어 "이재명 정부가 전남·광주 지역에 대규모 재정 투입을 추진하는 만큼 구례군민이 체감할 수 있는 예산 확보가 중요하다"며 "군정과 예산에 밝은 장 후보에게 힘을 모아달라"고 강조했다.

장길선 후보는 기본소득 도입과 군민 통합을 강조하며 "군정 의지와 당 지원을 바탕으로 기본소득 지급을 실현하고 예산 5000억 원 시대를 열어 지방소멸 위기를 극복하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com