"K-웰니스는 미래 성장산업"…문체부, 치유관광 원년 맞아 본격 육성키로

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외래객 유치 특화 웰니스 관광지 20선' 선정



[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 '치유관광산업 육성에 관한 법률' 시행 원년을 맞아 '케이-웰니스 관광' 육성에 본격적으로 나선다.

문체부는 치유관광 원년을 맞아 웰니스산업 본격 육성에 나선다. 사진은 대구 사유원에서 바라본 팔공산 비류봉. [사진= 뉴스핌 DB]

문체부는 2017년부터 한국관광공사와 함께 미용·스파, 스테이, 자연치유, 음식, 한방, 명상 등 다양한 치유관광 자원을 활용한 '우수 웰니스 관광지'를 선정·지원해 왔다. 올해는 기존 88개 우수 웰니스 관광지 중 외국인 관광객 유치 역량과 프로그램 운영 수준이 뛰어난 20곳을 추려 '외래객 유치 특화 웰니스 관광지 20선'으로 선정했다.

20선에는 2025년 '한국관광의 별'에 선정된 대구 사유원, BTS가 '2019 서머패키지 인 코리아' 촬영지로 알려진 전북 완주 아원고택, 한라의료재단이 운영하는 제주 위(WE)호텔 등이 포함됐다.

선정된 관광지에는 개소당 최대 5000만 원 규모의 경쟁력 강화 사업이 지원된다. 글로벌 플랫폼을 활용한 해외 홍보, 외래객 맞춤형 디지털 서비스 환경 구축, 관광상품 및 콘텐츠 고도화 등 맞춤형 지원이 이뤄진다.

치유관광산업법 시행 원년인 올해, 제도적 기반 구축도 속도를 냈다. 문체부는 지난 4월 21일 하위법령 제정을 완료하고, 치유관광 기본계획 수립, 전문인력 양성, 사업자 등록, 실태조사, 치유관광산업지구 지정 등을 순차적으로 시행해 서비스 품질 관리와 지역별 산업 생태계 조성을 지원할 방침이다.

문체부 관계자는 "웰니스 관광은 관광과 건강·치유가 결합한 미래 성장산업"이라며 "세계 경쟁력을 갖춘 한국형 웰니스 관광 모델을 확립하고 한국이 세계적인 치유관광 목적지로 도약하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

[자료= 문체부]

fineview@newspim.com