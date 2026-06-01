부산시, 33개 명문향토기업 선정…산업 다각화 성과

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신규 선정 기업 수 23개 증가

정책자금 및 문화혜택 제공

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산지역 고용·인재 양성·사회공헌 등에 기여한 대표기업이 그 모습을 드러냈다.

부산시와 부산경제진흥원은 지역경제 기여도가 높은 기업 33개사를 '2026년 부산광역시 명문향토기업'으로 최종 선정했다고 1일 밝혔다.

부산시와 부산경제진흥원이 1일 오랜 기간 지역과 함께 성장하며 고용 창출과 인재 양성, 사회 공헌 등을 통해 지역경제 발전에 기여해 온 부산 대표기업 33개사를 2026년 부산광역시 명문향토기업으로 최종 선정했다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

명문향토기업은 본사가 부산에 있고 업력 20년 이상, 상시 근로자 100명 이상, 최근 3년 평균 매출 200억 원 이상 기업 가운데 지역경제와 사회 공헌 기여도를 평가해 선정한다.

올해는 신규 23개사, 재인증 10개사가 포함됐으며 전체 명문향토기업은 87개사로 늘었다.

주요 신규 선정 기업은 화신볼트산업, 은하수산, 종로전기, 디알엑시온, 동양제강, 대양전기공업, SB선보, 종합해사, 우정약품, 현황공산업, 좋은문화병원, 창신INC, 삼덕통상, 광명잉크제조, 동성모터스, 삼진식품, 고려저축은행, 원진엠앤티, 파나시아, 국제식품, 지비라이트, 유니테크노, 로카디 등이다.

이번 선정은 관련 조례 개정 이후 첫 사례다. 시는 명칭을 기존 '향토기업'에서 '명문향토기업'으로 바꾸고 업력 기준을 30년에서 20년으로 완화했다.

지난 4월 공개 모집 이후 업력과 경제·사회 기여도 등을 종합 평가하고 전문가 심사와 기업애로해소대책위원회 심의를 거쳐 대상 기업을 확정했다.

신규 선정기업은 23개사로 전년도보다 크게 늘었다. 지원 혜택 확대 이후 제도에 대한 기업 참여가 증가한 영향으로 시는 분석했다.

업종도 제조업 중심에서 전기·전자, 조선, 자동차부품, 식품, 수산, 항공, 금융, 의료 등으로 확대됐다.

선정 기업에는 인증서와 현판이 수여되며 정책자금 지원, 세무조사 유예, 홍보 지원, 도시가스 요금 우대 등이 제공된다. 임직원 대상 문화·관광·여가 시설 이용 혜택도 포함된다.

시는 7월 초 인증서 수여식과 함께 기업 간 교류를 위한 간담회를 열 계획이다.

김봉철 디지털경제실장은 "부산시 명문향토기업은 지역경제의 기반이자 시민의 자부심이 담긴 중요한 자산"이라며 "부산을 대표하는 기업들이 글로벌 명문기업으로 성장하고 구성원들도 함께 자긍심을 느낄 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com