调查：三星电子首次登顶全球车规级存储芯片市场

纽斯频通讯社首尔6月1日电 韩国三星电子在全球车规级存储芯片市场首次超越美光科技，成为市场份额排名第一的企业。

资料图。【图片=百度】

据市场研究机构S&P Global Mobility 于5月31日发布的数据，三星电子2025年在全球车规级存储芯片市场的份额达40%，较上年的35%提高5个百分点，位居行业首位。

数据显示，此前排名第一的美光科技市场份额由上年的40%下降至36%，退居第二位。

近年来，随着汽车电动化、智能化以及软件定义汽车（SDV）加速发展，全球车规级存储芯片市场持续扩张。

分析认为，自动驾驶功能普及以及高性能车载信息娱乐系统配置增加推动了对大容量、高可靠性存储芯片需求的快速增长。

三星电子于2015年凭借低功耗动态随机存储器（LPDDR）和通用闪存存储（UFS）产品正式进入车规级半导体市场。此后，公司陆续将产品线扩展至车用固态硬盘（SSD）和图形存储器（GDDR）等领域，持续完善产品布局。

依托产品组合不断丰富，三星电子车用存储业务自2020年至2025年期间保持快速增长，年均销售额增长率超过40%。

S&P Global Mobility预计，全球车规级半导体市场规模将由2025年的约900亿美元增长至2031年的1390亿美元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社