[6·3 지선 대세충남] "중기부 뺏기고 계룡스파텔 내주나"…이장우, 민주당 총공세

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이장우·조원휘, 주말 유성서 계룡스파텔 이전 규탄대회

"대전 이익 침해에도 침묵한 민주당 정치인들 심판해야"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 국민의힘 대전시장 후보가 선거 막판 최대 쟁점으로 떠오른 '계룡스파텔 이전 논란'을 정조준하며 더불어민주당에 대한 공세 수위를 끌어올렸다. 이 후보는 중소벤처기업부 세종 이전 사례를 거론하며 "대전의 핵심 자산과 기관을 지켜내지 못한 민주당이 이제는 계룡스파텔까지 넘보려 하고 있다"고 강하게 비판했다.

이장우 후보와 조원휘 유성구청장 후보 등 국민의힘 대전 후보들은 지난 31일 오후 유성 대온장사거리에서 '계룡스파텔 이전 규탄 총궐기대회'를 열고 이전 논란과 유성 관광산업 침체 문제를 집중 부각했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 국민의힘 대전시장 후보가 31일 오후 유성에서 계룡스파텔 이전 관련 규탄 유세에 나섰다. 2026.05.31 nn0416@newspim.com

먼저 단상에 선 이장우 후보는 이날 연설에서 중소벤처기업부 세종 이전을 언급하며 민주당 책임론을 꺼내 들었다.

그는 "중소벤처기업부가 세종으로 이전할 당시 총리는 정세균, 장관은 박영선이었고 대전시장은 허태정이었다"며 "당시 민주당 정치인들은 대전의 핵심 경제부처가 세종으로 이전하는데도 제대로 막아내지 못했다"고 강하게 비판했다.

이어 "그때도 대전의 이익을 지키지 못했는데 이제는 계룡스파텔까지 다른 지역으로 이전하려는 이야기가 나오고 있다"며 "대전 시민들은 또다시 지역 자산을 빼앗기는 것을 좌시하지 않을 것"이라고 지적했다.

이 후보는 계룡스파텔 활용 방안과 관련해선 "제가 국방부와 논의한 것은 계룡스파텔을 유성의 다른 부지에 현대화해 새롭게 건립하고 현재 부지를 혁신적으로 개발하는 방안이었다"며 "이를 마치 다른 지역으로 이전시키려 했던 것처럼 왜곡하는 것은 사실과 다르다"고 반박했다.

그러면서 "계룡스파텔은 절대로 다른 지역으로 갈 수 없다"며 "이장우가 시장으로 있는 동안에는 누구도 계룡스파텔을 대전 밖으로 가져가지 못할 것"이라고 강조해 지지자들과 시민들의 큰 환호가 쏟아졌다.

이 후보는 유성 관광산업 쇠퇴 문제도 민주당 책임으로 돌렸다.

그는 "유성호텔이 문을 닫고 리베라호텔과 아드리아호텔이 사라지는 동안 민주당 소속 시장과 구청장들은 무엇을 했느냐"며 "유성온천 관광특구가 쇠퇴하는 것을 지켜보기만 했다"고 비판했다.

또 "관광객이 온천을 찾는 시대가 지났다고 말하는 것은 무책임한 변명"이라며 "일본 삿포로 등 세계적인 온천도시를 가보면 여전히 관광객이 넘쳐난다. 문제는 자원이 아니라 이를 살려내는 리더십"이라고 주장했다.

이 후보는 유성지역 교통 현안도 언급했다. 그는 "허태정 전 시장 시절 장대교차로 입체화 계획이 평면화됐지만 자신이 다시 입체화로 방향을 바꿨다"며 "장대교차로와 장대사거리 입체화, 도안신도시 연결 교통망 확충 등을 통해 유성 교통체계를 획기적으로 개선하겠다"고 밝혔다.

이어 "대전 발전에 저해되는 일이 벌어져도 대통령과 총리, 장관 앞에서 말 한마디 하지 못하는 정치로는 시민의 이익을 지킬 수 없다"며 "대전의 이익을 위해 싸우는 시장이 필요하다"고 목소리를 높였다.

조원휘 국민의힘 유성구청장 후보도 연단에 올라 민주당의 유성구정을 정면 비판했다.

조 후보는 "민주당이 16년 동안 유성구정을 맡았지만 유성의 상징이던 호텔들이 문을 닫고 관광특구는 유명무실해졌다"며 "상권은 침체되고 지역경제는 활력을 잃었다"고 주장했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 국민의힘 대전시장 후보와 조원휘 유성구청장 후보가 31일 오후 유성에서 계룡스파텔 이전 관련 규탄 유세를 진행했다. 2026.05.31 nn0416@newspim.com

특히 계룡스파텔과 관련해 "계룡스파텔은 단순한 숙박시설이 아니라 80년 가까운 역사와 유성의 정체성을 담고 있는 상징적인 공간"이라며 "유성의 마지막 남은 자산마저 다른 지역으로 가져가려는 시도는 결코 받아들일 수 없다"고 말했다.

조 후보는 또 유성복합터미널과 교통 문제, 공약 이행률 논란 등을 거론하며 "16년 동안 유성을 맡아온 민주당 구정의 한계가 드러났다"며 "이제는 사람도 바꾸고 행정도 바꿔야 한다"고 강하게 말했다.

그러면서 "허태정 후보와 정용래 후보에게 공개적으로 묻겠다"며 "민주당 계룡시장 후보가 유성의 상징인 '계룡스파텔'을 가져가겠다는데 찬성이냐, 반대냐, 답하라"며 촉구했다.

후보들은 이날 행사에서 계룡스파텔 이전 논란을 규탄하는 퍼포먼스와 삭발식을 진행하며 결집을 호소했다. 참석자들은 '계룡스파텔 사수', '대전 자산 지키기' 등의 구호를 외치며 선거 막판 총력전에 나섰다.

이장우 시장 후보는 연설 말미에서 "대전은 수많은 개척자들이 만들어 온 위대한 도시"라며 "대전의 자산과 미래를 지키고 더욱 발전시키기 위해 반드시 승리하겠다"고 지지를 호소했다.

nn0416@newspim.com