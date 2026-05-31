[6·3 지선 전남광주]민형배·이원택·위성곤, '호남·제주 공동성장시대' 선언

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상생협력 공동선언문 채택

[광주·무=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 전북·제주를 포함한 초광역 협력 체계를 구축할 방침이다.

민 후보는 31일 전북 전주시 모래내시장 사거리 유세 현장에서 이원택 전북특별자치도지사 후보, 위성곤 제주특별자치도지사 후보와 함께 공동 성장시대를 열어가자는 의지가 담긴 공동선언문을 채택했다고 밝혔다.

상생협력 공동선언문 채택. [사진=민형배 후보 측] 2026.05.31 bless4ya@newspim.com

세 후보는 ▲민주·인권·평화 가치 확대▲재생에너지 활용 주민소득 모델 마련 ▲해양·섬 관광벨트 조성▲고향사랑기부제 활성화▲농수산물 공동 판로 확대▲섬 주민 이동권 보장▲미래세대 교류 확대 등 다양한 상생협력 과제를 추진하기로 했다.

먼저 동학농민혁명과 제주4·3, 광주5·18을 잇는 역사교육과 청소년 교류, 평화·인권 프로그램을 공동 추진하기로 했다. 여수·순천 10·19사건까지 포함하는 호남·제주 역사정의·치유·평화교육 협력으로 확대해 나갈 계획이다.

재생에너지의 이익을 주민의 삶으로 연결하는 호남·제주 성장모델도 만들어 간다.

전북 새만금과 전남광주·제주의 재생에너지 역량을 연계해 에너지 고속도로 구축과 탄소중립, RE100 실현에 공동 대응하고, 재생에너지 개발 이익이 주민에게 돌아가는 주민소득 모델 마련에 협력하기로 했다.

3개 지역을 오가는 주민 방문과 체류를 늘리는 데에도 협력한다.

서해안·남해안·제주를 잇는 해양·섬 관광벨트를 조성하고, 고향사랑기부제 활성화와 관광·체험 혜택 공유를 통해 생활인구 확대에 나선다.

각 지역에서 생산된 농수산물의 공동 판로도 함께 넓혀 나가기로 했다. 국내외 공급 확대와 직거래 장터 활성화, 공공급식 연계, 물류 개선 등 지역경제 협력 방안을 공동으로 추진한다.

미래세대가 함께 성장하는 교류 기반도 넓힌다 제주형 해양·휴양 워케이션과 전북형 전통문화·농생명 워케이션, 전남광주형 섬·해양·문화 워케이션을 연계하고 청소년·청년 교류와 로컬창업 활성화도 함께 노력하기로 했다.

이들 후보는 "이번 공동선언이 실질적인 성과로 이어지도록 분야별 실무협의를 이어가고 선거 이후에도 지속 가능한 협력 과제를 구체화해 나가겠다"고 전했다.

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