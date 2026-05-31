[KLPGA] '여왕의 부활' 박민지 5타차 역전 우승, KLPGA 통산 20승 위업 달성

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=여왕이 돌아왔다.

박민지가 한국여자프로골프(KLPGA)투어 Sh수협은행 MBN여자오픈(총상금 10억 원) 최종 라운드에서 극적인 역전 우승을 거뒀다. KLPGA 통산 20승의 위업도 달성했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=박민지가 31일 경기 양평군 더스타휴 골프 앤 리조트에서 열린 Sh수협은행 MBN 여자오픈 최종 라운드에서 아이언샷을 날리고 있다. 2026.05.31 iaspire@newspim.com

박민지는 31일 경기도 양평군 더스타휴 골프 앤 리조트(파72)에서 열린 대회 최종일에 버디 8개를 잡아내며 8언더파 64타, 코스 레코드 타이 기록을 작성했다. 최종 합계 10언더파 206타를 기록한 박민지는 루키 김지윤(9언더파 207타)을 1타 차로 따돌리고 정상에 섰다. 우승 상금 1억 8000만 원을 받았다.

선두에 5타 뒤진 공동 10위로 마지막 라운드를 시작한 박민지는 전반에 3타를 줄이며 역전 우승의 시동을 걸었다. 후반에도 버디행진을 이어갔고, 16번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 홀 1ｍ에 붙인 뒤 버디를 잡아내 공동 선두로 올라섰다. 18번 홀(파5)에서도 버디 퍼트를 성공시킨 박민지는 1타 차 역전 우승을 완성했다.

2024년 6월 셀트리온 퀸즈 마스터즈에서 통산 19승을 올린 뒤 승수를 추가하지 못했던 박민지는 이날 2년 만에 20승을 채웠다. 고(故) 구옥희, 신지애에 이어 KLPGA에서 세 번째로 통산 20승 고지에 오른 선수가 됐다. 박민지가 한 번 더 우승하면 KLPGA 투어 최다 우승 신기록을 세우게 된다.

박민지는 "지난해 유일하게 우승이 없는 시즌을 보냈다. 그 과정에서 많은 분들이 나를 응원해줬다"면서 "나를 응원해준 분들 덕분에 이번에 우승할 수 있었던 것 같다"고 소감을 밝혔다.

이어 "나를 보고 자라는 선수들에게 모범이 되겠다는 마음을 갖고 앞으로 경기를 하겠다. 플레이도 좀더 공격적으로 하겠다"고 다짐했다.

한편 이지현과 노승희가 합계 8언더파 208타로 공동 3위에 이름을 올렸다. 2라운드 단독 선두로 시즌 2승에 도전하던 유현조는 타수를 줄이지 못해 공동 5위(7언더파 209타)로 대회를 마쳤다.

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