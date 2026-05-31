[6·3 지선 부울경]조규일 "시정 연속성 필요…시민과 함께 끝까지 가겠다"

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막판 유세로 진주 전역 지지 확보

전통시장과 대학가 순회 소통 행보

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 조규일 무소속 진주시장 후보가 진주 전역을 돌며 막판 지지 확보에 나섰다.

조 후보는 지난 29일부터 31일까지 사흘간 전통시장과 대학가, 노인정, 체육시설 등 주요 생활 현장을 순회하며 시민들을 만나 지지를 호소했다.

조규일 무소속 진주시장 후보가 지난 29일부터 31일까지 사흘간 진주시 전역을 누비며 막판 민심 잡기에 총력을 기울이고 있다. 사진은 유세현장[사진=진주시] 2026.05.31

29일에는 중앙시장과 서부시장, 자유시장 등 전통시장을 방문해 상인들의 애로사항을 청취하고 현장 의견을 들었다. 이어 장애인 육상대회 현장을 찾아 참가자들을 격려했으며, 금요시장과 경상국립대 일대에서 대학생과 상인들을 대상으로 소통 행보를 이어갔다.

30일에는 철도문화공원 일대 상점을 방문해 시민들과 접촉면을 넓혔다. 금산농협 앞 유세에서는 지역 발전 방향과 시정 연속성 필요성을 강조했다.

31일에는 파크골프장과 노인정을 찾아 어르신들의 의견을 듣고 생활 현안을 점검했다. 이어 하대동 일대 집중유세를 통해 막판 지지를 요청했다.

조 후보는 현장에서 "시민만 보고 진주를 생각하겠다"며 "기존 정책의 연속성과 책임 있는 시정 운영이 필요하다"고 말했다.

또 "무소속으로서 쉽지 않은 선거지만 시민과 함께 끝까지 가겠다"며 "선거 이후에도 시민 통합과 지역 발전에 힘쓰겠다"고 약속했다.

유세 현장에는 상인과 주민, 대학생 등이 참여해 후보와 인사를 나누며 지지 의사를 나타냈다.

news2349@newspim.com