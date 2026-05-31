[핌in고척] 눈물 흘린 이강민 향한 KT 이강철 감독의 진심... "문책 아닌 보호조치"

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이강민, 연이은 실책 후 권동진과 교체···더그아웃에서 눈물 보여

KT 이강철 감독 "더 놔두면 무너질 것 같았어···털어내는 법도 배워야"

[고척=뉴스핌] 남정훈 기자 = KT의 이강철 감독이 이강민의 교체에 대해 문책성이 아닌 보호조치였다고 설명했다.

이 감독은 31일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움전을 앞두고 전날(30일) 경기 도중 교체된 신인 유격수 이강민에 대한 생각을 솔직하게 밝혔다.

[서울=뉴스핌] KT의 유격수 이강민이 지난 30일 고척 키움전에서 연이은 실책으로 경기 도중 교체되자 눈물을 참지 못했다. [사진 = 티빙 중계화면] 2026.05.31 wcn05002@newspim.com

이강민은 지난 30일 고척 키움전에서 수비 과정에서 연이어 아쉬운 장면을 보였다. 특히 4회말 1사 후 서건창의 평범한 유격수 땅볼을 처리하는 과정에서 송구 실책을 범했고, 직후 권동진과 교체됐다.

당시 상황만 놓고 보면 전형적인 문책성 교체처럼 보였다. 실제로 경기 후 여러 해석이 쏟아졌고, 더그아웃으로 돌아온 이강민이 주장 장성우의 위로를 받으며 눈물을 쏟는 모습까지 중계 화면에 잡히면서 안타까움을 자아냈다.

그러나 이 감독은 "문책성 교체라는 이야기가 많이 나오던데, 신인 선수한테 무슨 문책성 교체를 하겠나"라며 "이미 멘털적으로 흔들린 상태였다. 경기는 계속해야 하는데 그런 상태에서 더 뛰게 하면 선수도 무너지고, 팀도 어려워진다"라며 단호하게 고개를 저었다.

[서울=뉴스핌] KT의 주전 유격수 이강민. [사진 = KT 위즈] 2026.05.31 wcn05002@newspim.com

이어 "그 상황에서 또 실수가 나올 수도 있었다. 더 놔두면 완전히 무너질 것 같았다"라며 "보호 차원에서 교체한 것이다. 경기를 해야 하니까 결정을 내린 것뿐"이라고 설명했다.

이 감독이 가장 우려한 것은 실책 자체가 아니라 실책 이후 흔들리는 선수의 심리 상태였다. 실제로 이강민은 이날 경기에서 수비 과정 내내 평소보다 조급한 모습을 보였다. 깊숙한 타구를 처리하는 과정에서도 평정심을 잃었고, 이후 송구 실수까지 이어졌다.

이 감독은 "최근 들어 실책이 조금 늘어났다. 그래도 어떻게든 기를 살려주려고 계속 기용했다"라며 "그런데 마음이 조금 급해 보였다. 평소라면 천천히 처리해도 되는 상황인데 자꾸 서두르려는 모습이 나왔다"라고 돌아봤다.

[서울=뉴스핌] KT의 주전 유격수 이강민. [사진 = KT 위즈] 2026.05.31 wcn05002@newspim.com

그러면서도 이강민에 대한 신뢰에는 변함이 없음을 강조했다. 유신고를 졸업한 이강민은 2026 KBO 신인드래프트 2라운드 전체 16순위로 KT 유니폼을 입었다. 입단 첫해부터 주전 유격수로 낙점될 만큼 수비 능력만큼은 인정받았고, 시즌 초반 공수에서 기대 이상의 활약을 펼치며 KT의 미래로 주목받았다.

올 시즌 47경기에 출전하며 꾸준히 경험을 쌓고 있는 그는 타율 0.201에 머물고 있지만, KT는 성적보다 성장 가능성에 더 큰 가치를 두고 있다.

이 감독 역시 "내가 주전으로 쓰겠다고 이미 말하지 않았나"라며 "최근 실수가 있다고 해서 평가가 달라지는 것은 아니다"라고 말했다.

오히려 이번 경험이 성장의 밑거름이 되길 바라는 마음이 더 크다. 이 감독은 "예전에는 경기에서 속상한 일이 있으면 숙소나 집에 가서 혼자 삭이곤 했다"며 "(이)강민이는 아직 어린 선수답게 감정을 그대로 드러내는 면이 있다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] KT의 이강철 감독. [사진 = KT 위즈] 2026.05.31 wcn05002@newspim.com

이어 "물론 계속 그런 모습을 보이면 상대가 약하게 볼 수도 있다. 결국 선수는 어떤 상황에서도 경기에 나가 뛰어야 한다. 실수를 했으면 인정하고 빨리 털어내는 법도 배워야 한다"고 조언했다.

31일 키움전 선발 유격수는 권동진이 맡았지만, 그렇다고 해서 이강민의 입지가 흔들린 것은 아니다. KT는 여전히 이강민을 미래의 주전 유격수로 보고 있다.

wcn05002@newspim.com