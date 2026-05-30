충북 빈집 7년 새 2.5배… '유휴공간 재생' 해법 찾기 시동

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5005호로 급증, "단순 방치 아닌 지역쇠퇴 신호"

충북도, DB 구축·공공활용 등 정책 전환 논의

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 도내 빈집이 7년 사이 2.5배 이상 급증하면서 지역사회의 새로운 구조적 문제로 떠오르고 있다.

단순한 주택 노후 문제가 아니라 인구 감소와 고령화, 지역 공동화가 맞물린 '지역 쇠퇴의 결과물'이라는 진단이다.

농촌 빈집. [이미지=AI 생성] 2026.05.30 baek3413@newspim.com

30일 충북도에 따르면 2024년 말 기준 도내 빈집은 5005호로 집계됐다. 2017년 1957호에서 7년 만에 3048호 늘어난 수치로 빈집률은 3.74%에 달한다.

전문가들은 "이 같은 증가 속도는 지방 소멸 위험과 직결되는 신호"라고 분석한다.

빈집 문제는 주거환경 악화와 안전사고 위험, 도시 경관 훼손 등 다양한 부작용을 동반한다. 최근에는 범죄 우려까지 겹치면서 단순 관리 차원을 넘어선 지역사회 핵심 현안으로 부상했다.

정부 역시 지난해 범정부 차원의 빈집 관리 종합계획을 발표하고 '빈 건축물 정비 특별법' 제정을 추진하는 등 대응 수위를 높이고 있다.

이 같은 흐름 속에 충북도는 정책 전환을 본격화하고 있다. 충북도와 충청북도 도시재생지원센터는 29일 도청 문화홀에서 '충북도 빈집 활용 방안'을 주제로 도시재생 정책 세미나를 열고 대응 전략을 논의했다.

세미나에서는 기존의 '철거·방치' 중심 접근에서 벗어나.빈집을 지역 자산으로 전환하는 방향이 핵심 과제로 제시됐다.

도시재생 정책 세미나. [사진=충북도] 2026.05.30 baek3413@newspim.com

참석자들은 우선 빈집 실태를 정확히 파악할 수 있는 통합 데이터베이스(DB) 구축이 필요하다는 데 의견을 모았다..현재는 관리 주체와 정보가 분산돼 체계적인 대응이 어렵다는 지적이다.

활용 방안으로는 방치된 빈집을 주민 커뮤니티 공간이나 공공 인프라로 재생하는 모델이 거론됐다. 타 지자체의 경우 빈집을 청년 창업 공간이나 마을 돌봄시설로 활용해 지역 활력을 회복한 사례도 소개됐다.. 충북 역시 지역 여건에 맞춘 맞춤형 활용 전략이 필요하다는 분석이다.

도는 이번 세미나를 계기로 정책 우선순위 재정립에 나설 방침이다. 정부 제도 변화와 연계해 세제 지원 등 자체 대응책도 강화하고 시군별 특성에 맞는 정비·활용 방안을 마련한다는 구상이다.

유광재 충북도 건축문화과장은 "빈집 문제는 정주 여건 개선과 도시 경쟁력 회복을 위해 더는 미룰 수 없는 과제"라며 "세미나에서 도출된 정책 제언을 반영해 충북형 빈집 관리·재생 로드맵을 체계적으로 추진하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com