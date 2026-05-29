전남경찰, 6~7월 두바퀴차 무질서 집중단속

AI 핵심 요약beta
- 전남경찰청과 전남자치경찰위는 6~7월 두바퀴차 무질서 행위 집중단속을 실시한다고 29일 밝혔다.
- 전남 지역 두바퀴차 사망사고는 여름철 비중이 46%에 이르고 안전모 착용률은 37.8%에 그쳤다.
- 전남경찰은 암행순찰·캠코더로 안전모 미착용과 신호위반 등 위반행위를 단속하고 보행 원칙 계도와 홍보를 병행하겠다고 했다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남경찰이 여름철 두바퀴차 사고 예방을 위해 6~7월 집중단속에 나선다.
전남경찰청과 전남자치경찰위원회는 다음 달 1일부터 7월 31일까지 이륜차·자전거·개인형 이동장치(PM)를 대상으로 '두바퀴차 무질서 행위 집중단속'을 실시한다고 29일 밝혔다.
경찰에 따르면 2025년 전남 지역 두바퀴차 사망사고는 37명으로 집계됐다. 이 가운데 6~8월 여름철 사망자는 17명으로 전체의 46%를 차지했다. 안전모 착용률은 37.8%에 그쳤다.
전남경찰은 사고 다발지역과 스쿨존, 번화가를 중심으로 암행순찰차와 캠코더 등을 활용해 단속을 강화한다. 주요 단속 대상은 안전모 미착용, 신호위반, 인도 주행, 픽시자전거 위험운행, PM 무면허, 정원 초과 운행 등이다.
횡단보도 통행 시 자전거에서 내려 끌고 가는 보행 원칙 정착을 위한 계도와 홍보도 병행한다.
전남경찰청 관계자는 "두바퀴차 교통사고는 기본적인 법규 준수와 안전모 착용으로 예방이 가능하다"며 "안전한 교통환경 조성을 위해 단속과 홍보를 지속하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com