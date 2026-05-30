[핌in잠실] '부상 병동' LG, 박동원도 허리 통증 이탈... "매 경기가 고비네"

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LG 염경엽 감독 "박동원은 30일 경기까지는 쉴 예정"

"고비고비를 잘 견디고 있는데 쉽지 않은 건 사실"

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = LG가 또 한 번 부상 악재를 맞았다. 최근 타격감이 살아나던 주전 포수 박동원이 허리 부상으로 선발 라인업에서 제외됐다.

LG 염경엽 감독은 29일 서울 잠실야구장에서 열리는 KIA와의 2026 신한 SOL KBO리그 주말 3연전 첫 번째 경기를 앞두고 "박동원이 살아났는데 어제(28일) 다쳐서 내일까지는 쉬어야 할 것 같다"라며 아쉬움을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] LG의 주전 포수 박동원. [사진 = LG 트윈스] 2026.05.29 wcn05002@newspim.com

박동원은 전날(28일) 부산 사직구장에서 열린 롯데전에서 부상을 입었다. 3회말 무사 만루 위기에서 박승욱의 1루수 땅볼 때 홈으로 쇄도하던 빅터 레이예스와 충돌했고, 이후 허리 통증을 호소했다.

경기 후반까지 수비를 소화하긴 했지만, 상태는 예상보다 좋지 않았다. 결국 박동원은 경기 막판 이주헌과 교체됐고, 병원 검진 결과 왼쪽 허리 타박상 진단을 받았다.

LG 입장에선 더욱 뼈아픈 이탈이다. 박동원은 시즌 초반 다소 주춤했지만 5월 들어 타격감을 빠르게 끌어올리고 있었다.

박동원은 올 시즌 45경기에서 타율 0.252 5홈런, 22타점, OPS(출루율+장타율) 0.799를 기록 중이다. 4월에는 타격감이 올라오지 않아 타율 0.211 8타점으로 부진했지만 5월 들어 타격 컨디션이 올라오며 타율 0.292 4홈런 10타점으로 맹타를 휘둘렀다.

특히 부산 롯데 원정 3연전에서는 3경기 연속 홈런을 터뜨리며 타선의 중심 역할을 해냈다. 공수 양면에서 존재감이 큰 포수인 만큼 LG에는 적지 않은 손실이다.

[서울=뉴스핌] LG의 주전 포수 박동원. [사진 = LG 트윈스] 2026.05.29 wcn05002@newspim.com

염 감독 역시 답답한 심정을 숨기지 못했다. 그는 "우리가 지금 고비고비를 잘 견디고 있는데 쉽지 않은 건 사실"이라며 "항상 고비인 것 같다"라고 토로했다.

실제로 LG는 올 시즌 내내 부상 변수와 싸우고 있다. 핵심 선수들의 컨디션 난조와 잦은 이탈 속에서도 두꺼운 선수층을 앞세워 상위권을 유지 중이지만, 시즌 운영 부담은 갈수록 커지고 있다.

염 감독도 최근 "작년보다 올해가 훨씬 힘들다"고 털어놓은 바 있다. 주축 선수들의 부상과 타선 기복이 반복되면서 매 시리즈가 쉽지 않은 승부가 되고 있다.

주전 야수들이 계속해서 부상으로 빠지고 있기에 LG는 중심을 잡아주고 있는 오스틴의 컨디션이 중요하다. 염 감독은 "주전들이 부상을 당해 자동으로 휴식을 취하고 있다. 그래서 주전들이 돌아올때 오스틴이 빠지면 안되므로 엄청 관리해주고 있다. 일주일에 3번씩 지명타자로 나간다. 주전들이 돌아올 때 오스틴이 같이 해줘야 시너지 효과가 난다"라고 말했다.

wcn05002@newspim.com