수원전투비행장 화성이전 반대 범대위 이상환 위원장 입장문 발표

AI 핵심 요약beta
- 수원전투비행장 화성이전 반대 범대위가 29일 화성시의회 앞에서 수원군공항 이전과 경기국제공항 건설 반대 입장문을 발표했다
- 범대위는 매향리 등 과거 군사시설 피해 지역에 또다시 공항을 짓는 것은 시민에게 다시 희생을 강요하는 것이라 비판했다
- 또 화옹지구는 멸종위기 철새 서식지라 공항 건설 시 회복 불가능한 생태 피해가 우려되고 시민 동의 없는 추진은 민주주의 원칙에 어긋난다고 주장했다
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원전투비행장 화성이전 반대 범시민대책위원회(범대위)는 이상환 위원장이 29일 화성시의회 앞에서 시민 동의 없이 추진되는 수원군공항 이전 및 경기국제공항 건설 반대 입장문을 발표했다고 밝혔다.
이상환 위원장은 "화옹지구 인근 우정읍 매향리는 1951년부터 54년간 미 공군 폭격훈련장으로 사용되며 극심한 소음과 인명 피해를 겪어온 지역으로 이곳에 또다시 공항을 이전하겠다는 정책이 나오는 것은 과거의 고통을 끝내기는커녕 시민들에게 다시 희생을 강요하는 정책"이라고 지적했다.
또 "군공항 이전이나 경기국제공항 건설은 화성 시민에게 또 다른 피해와 갈등을 안겨주는 것으로 과거의 아픔을 반복하는 정책이 아닌 시민들이 조용하고 안전한 삶을 누리며 행복과 미래를 지킬 수 있는 정책이 필요하다"고 전했다.
이 위원장은 또 "화옹지구는 화성습지 철새이동경로 네트워크 내부로 15만 마리의 수조류와 전세계 위기종 16종이 확인된 지역"이라며 "공항 건설 시 서식지 직접 훼손뿐 아니라 소음·조명·대기오염 등으로 회복 불가능한 생태 피해 발생이 우려된다"고 주장했다.
끝으로 이 위원장은 "화성의 주인은 화성시민이며 시민의 반대에도 불구하고 화성의 미래를 결정하려는 움직임이 계속되고 있는 데 일방적으로 정책을 밀어붙이는 것은 지방자치와 민주주의 원칙에 맞지 않다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com