首尔市集中打造4倍足球场面积"凉爽屋顶" 降低26%制冷费用

纽斯频通讯社首尔5月29日电 韩国首尔市将投入13亿韩元实施"隔热漆(凉爽屋顶)施工支援项目"，以先发制人应对夏季酷暑。首尔市计划选定隔热漆特化地区，以老旧住宅区为主集中施工，从而保护气候脆弱群体。

【图片=首尔市政府提供】

此次支援项目不仅针对现有的公共建筑，还将民间的酷暑脆弱居住设施和福利设施直接纳入支持对象。具体对象共计204处，包括171户老旧住宅，以及养老院、残疾人居住设施、老人活动中心、青少年中心等33处场所。

今年3月，首尔市向各自治区公开征集并选定了"隔热漆特化地区"。东大门区、中浪区、城北区、芦原区一带老年人和低收入群体聚集的老旧住宅区入选了该项目。

该项目总施工面积达31,204平方米，相当于国际标准足球场的4倍。首尔市期待，包括设施居住者在内的约2,000名市民将能借此获得缓解酷暑的效果。

隔热漆是一种功能涂料，反射太阳光和辐射热来阻止热量渗透到建筑物内部。针对首尔住宅城市公社（SH）公寓进行实证评估的结果显示，屋顶表面温度最多可降低9.2℃，室内温度可降低约1.8℃。此外，经证实，夏季制冷能耗最多可减少40.8%，平均减少26.4%。

首尔市不将此次特化地区支援项目视为单纯的扶持，而是将其用作扩大政策的试点。首尔市计划通过测量隔热漆施工前后的温度变化，精密分析缓解城市热岛效应和降低区域单位制冷费用的数据；并以此为基础，大幅扩大对整个首尔市气候脆弱群体密集居住地区的隔热漆施工支持力度。

目前，特化地区等各住户的隔热漆施工已完成80%以上，首尔市计划在进入酷暑期之前的6月初完成所有施工。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社