전남도 도쿄서 향우회 간담회…글로벌 협력 확대 논의

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 29일 도쿄서 동경호남향우회와 간담회를 열어 교류 확대를 논의했다.
- 재일 호남 향우사회와 유대 강화·국제교류 기반 확대 위해 향우사회 활동과 교민 역할을 공유했다.
- 김영록 지사는 공로자들에게 감사패를 전달했고 전남도는 경제·문화 교류를 더욱 강화할 계획이다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 도쿄에서 재일 향우사회와 협력 확대 방안을 논의했다.
전남도는 일본 친잔소 도쿄 호텔에서 동경호남향우회와 오찬 간담회를 열고 교류 협력 확대와 글로벌 네트워크 강화 방안을 모색했다고 29일 밝혔다.
간담회는 재일 호남 향우사회와의 유대를 강화하고 국제교류 기반을 넓히기 위해 마련됐다.
행사에는 김영록 전남도지사, 신경호 동경호남향우회장, 정기욱 재일전남도민회장 등 30여 명이 참석했다. 참석자들은 일본 내 향우사회 활동 현황과 교민사회 역할을 공유하고 전남의 국제경쟁력 제고 방안에 대해 의견을 교환했다.
이날 김 지사는 재일 향우사회 발전과 교류 활성화에 기여한 신경호 회장과 정기욱 회장에게 감사패를 전달했다. 동경호남향우회도 김 지사에게 감사의 뜻을 전하며 상호 협력 의지를 확인했다.
동경호남향우회는 2002년 창립 이후 정기 모임과 문화교류를 통해 세대 간 소통과 네트워크를 이어오고 있으며 5·18민주화운동 기념행사와 김대중 전 대통령 추모행사 등 활동을 지속해왔다.
김영록 지사는 "재일 향우사회는 전남의 중요한 자산이자 민간외교의 가교"라며 "긴밀한 협력을 통해 국제경쟁력과 위상을 높이겠다"고 말했다. 전남도는 해외 향우사회와 협력을 확대해 경제·문화 분야 교류를 강화할 계획이다.
ej7648@newspim.com