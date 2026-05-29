KAI, 김종출 대표 취임 이후 첫 조직개편 단행..."책임 경영 강화"

AI 핵심 요약beta
- 한국항공우주산업은 29일 책임경영 강화를 위해 6월 1일부 조직개편과 인사를 단행했다고 밝혔다.
- 기존 5부문 체제를 3부문 1원 13본부로 재편하고 의사결정 권한을 분산해 사업관리·수출·미래전투·우주·무인기·민수 등 6개 분야 역량을 강화했다.
- 이번 인사에서 부사장 2명·전무 2명 승진과 상무 7명 신규 선임 등 주요 간부 인사를 실시했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한국항공우주산업(KAI)는 핵심사업의 관리 능력을 강화하고 성과 중심의 '책임경영'을 강화하기 위한 조직개편과 함께 인사를 6월 1일부로 단행한다고 29일 밝혔다.
이번 조직개편은 김종출 대표 취임 이후 외부 전문 기관의 조직진단 결과를 바탕으로 구성원의 다양한 의견을 반영해 이루어졌으며, 기존 5부문 1원 4본부 3센터 5TF 체제를 3부문 1원 13본부 체제로 개편했다.
기능이 분산되거나 중첩되어 책임성과 효율성이 떨어진다는 지적을 받아온 현 조직의 문제점을 개선하기 위하여 사업조직을 기능별 3부문 1원으로 통합하고, 대표이사/사장에게 집중된 의사결정 권한을 대폭 분산·위임하여 책임경영 체제를 강화했다.
또한 KAI는 이번 조직개편에서 캐시 카우(Cash Cow) 육성과 미래 포트폴리오 확대에 필요한 ▲사업관리와 수출의 연계성 ▲미래 전투체계 개발 ▲우주 및 위성 개발 ▲무인기 분야 사업관리 ▲SW 중심의 체계개발 ▲민수사업 등 6개 분야의 역량이 강화될 수 있도록 세부 조직을 중점적으로 보완했다.
조직개편에 따라 개발 부문은 차재병 부사장, 생산 및 구매 부문은 송호철 부사장, 수출 및 사업관리 부문은 김용민 전무, 미래융합기술원장은 김지홍 부사장이 맡게 된다.
<주요 임원 인사>
‣ 승진(전무→부사장) 2명
- 미래융합기술원장 김지홍 부사장
- 생산운영부문장 송호철 부사장
‣ 승진(상무→전무) 2명
- 사업부문장 김용민 전무
- 고정익개발본부장 문창오 전무
‣ 신규 임원 선임(상무) 7명
- 경영지원본부장 겸 ICT융합실장 정성진 상무
- 고정익사업1실장 백중현 상무
- 민수사업본부장 김진혁 상무
- 항공기계통실장 송정헌 상무
- 임무SW실장 김종문 상무
- 미래전투체계사업실장 곽상혁 상무
- 품질경영실장 최인수 상무
tack@newspim.com