[6·3지선 강원]동해시장 선거 막판 '네거티브 정면 충돌'…외지 부동산 vs 4대 의혹 공방

이정학 "표는 동해에서, 투자는 외지에서" 맹공…김기하 "4대 의혹부터 해명·사법 리스크 우려" 역공

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 6·3 지선이 마지막을 향해 달려가고 있는 가운데 동해시장 선거에 출마한 더불어민주당 이정학 후보와 국민의힘 김기하 후보가 서로를 향해 고강도 성명을 주고받으며 선거 막판 네거티브 공방이 정면 충돌하는 모습을 보여주고 있다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 이정학 동해시장 예비후보가 선거사무소 개소식에서 시민이 체감하는 동해시를 만들어가는데 여러분이 함께 해 달라고 호소하고 있다. 2026.05.03 onemoregive@newspim.com

◆이정학 캠프 "동해에 집 한 채 없어…외지 부동산 투자 의혹 해명하라"

더불어민주당 이정학 동해시장 후보 선거대책본부는 지난 28일 성명을 내고 김기하 후보의 재산 신고 내역을 문제 삼으며 "국민의힘 김기하 후보는 외지 부동산 투자 의혹에 대해 동해시민 앞에 즉각 해명하라"고 촉구했다.

이 캠프는 선관위 공개 자료를 인용해 "김 후보가 16년간 동해에서 정치와 사업을 해왔음에도 재산의 대부분을 충북 충주시 부동산과 서울 화곡동 아파트에 투자해 놓고 동해시에는 본인 명의의 집 한 채 갖고 있지 않다"며 "27.4억 원 부동산 자산 중 24억 원(87%)이 충주와 서울, 동해에는 3.4억 원(13%)뿐"이라고 지적했다.

또 "동해시에 건물이라고는 장남 명의의 전세 아파트 하나뿐"이라며 "그렇다면 장성한 장남 부부와 전세 아파트에서 같이 살고 있는 것인지, 아니면 신고하지 않은 다른 어딘가에서 살고 있는 것인지 의문"이라고 문제를 제기했다.

이어 "동해 경제와 공직기강을 말하는 분이 이런 구조를 만든 것은 마치 대통령이 일본과 미국에 부동산을 사놓고 국내에는 집 한 채 없이 대통령을 하겠다는 것과 다를 바 없다"며 "표는 동해에서 받고, 투자는 충주에서 하고, 아파트는 서울에 사놓고도 동해시장을 하겠다는 게 합당한지 시민이 냉정히 판단해야 한다"고 비판했다.

김기하 동해시장 후보가 유권자의 지지를 호소하고 있다.[사진=김기하 선거사무소] 2026.05.11 onemoregive@newspim.com

◆김기하 캠프 "재산 공개로 투명 검증…이정학 4대 의혹부터 해명하라"

이에 대해 국민의힘 김기하 동해시장 후보 선거대책위원회는 29일 반박 성명을 내고 "이정학 후보는 4대 의혹부터 해명하고 시민에게 사과하라"며 "민주당식 '내로남불·적반하장'으로 시민을 호도하지 말라"고 맞섰다.

김 후보 측은 "2010년 정계 입문 이후 동해시의원 3선과 강원도의원을 거치며 16년간 재산 공개를 통해 재산 변동 사항을 시민에게 투명하게 공개해 왔다"며 "정부 관보와 강원도 도보를 통해 재산 형성과정과 투명성을 누구나 확인할 수 있다"고 강조했다.

그러면서 "선거 막바지에 수세에 몰리자 김 후보 재산 형성 과정을 제대로 확인도 하지 않고, 미혼 자녀를 장남 부부로 발표하는 등 사실관계도 틀린 흑색선전과 인신공격으로 시민을 호도하고 있다"며 "영점 조준을 잘못한 것 아니냐"고 공세 수위를 높였다.

김 후보 측은 또 지역 언론이 보도한 이정학 후보 관련 '4대 의혹'을 열거하며 "토지·입찰 논란, 북삼 정미소 매매 관련 논란, 선거법 위반 고발, 의혹 보도 후 언론사 고소 등과 관련해 소상히 설명하고 사과해야 한다"고 요구했다.

◆"사법 리스크로 시정 공백 우려"…김기하, 당선무효 가능성 경고

김기하 캠프는 특히 공직선거법 위반 고발 건을 거론하며 "현재 이정학 후보는 관련 의혹으로 경찰에 고발된 상태"라며 "공직선거법은 벌금 100만 원 이상 형이 확정되면 당선무효가 된다"고 지적했다.

이어 "사법 리스크를 안은 후보가 당선될 경우 동해시는 또다시 시정 공백과 재선거로 막대한 시민 예산 낭비를 초래할 수 있다"며 "시정 공백의 원인 제공자는 그 책임을 져야 한다"고 압박했다.

이정학 캠프는 이에 대해 "정파적 이익이나 소모적 정치공방이 아니라 동해의 미래와 공정한 선거문화 정착을 위한 문제 제기"라며 "누가 진정으로 동해의 운명과 끝까지 함께할 후보인지 시민들이 냉정히 판단해 달라"고 맞서고 있다.

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