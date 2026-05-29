김해시, 여름철 복합재난 대응 종합대책 추진…5개 분야 21개 과제

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무더위 쉼터 473곳 사전 점검

재난대응 위해 전담 TF 운영

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 폭염과 호우, 감염병 등 여름철 재난에 대비한 종합대책을 마련했다.

시는 29일 '2026년 하절기 종합대책'을 수립하고 오는 6월 1일부터 9월 30일까지 추진한다고 밝혔다.

이번 대책은 18개 부서가 참여해 시민 건강 관리, 관광지 관리, 재난 대응, 농축산 피해 예방, 취약계층 보호 등 5개 분야 21개 과제로 구성됐다.

경남 김해시가 여름철 폭염과 집중호우, 감염병 등 여름철 복합재난에 선제적으로 대응하기 위해 '2026년 하절기 종합대책'을 수립해 6월 1일부터 9월 30일까지 운영한다. 사진은 김해시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.07.08

시는 폭염대책본부를 운영하고 무더위 쉼터 473곳을 사전 점검한다. 도로 살수와 그늘막 설치, 공원·전통시장 쿨링포그 운영 등으로 폭염 피해를 줄일 계획이다.

감염병 예방을 위해 방역을 강화하고 식품접객업소와 집단급식소를 대상으로 점검과 교육을 실시한다. 수돗물 수질 검사도 강화한다.

휴가철 관광지에는 교통지도 단속반과 쓰레기 처리 인력을 배치하고, 물놀이 관리지역 9곳에는 안전요원 34명을 투입한다. 소방·경찰과 협조체계도 구축한다.

재난 대응을 위해 재난안전대책본부와 전담 TF를 운영하고 급경사지, 산사태 위험지역 등 취약시설 점검을 실시한다. 상습 침수지역 배수 개선과 양수기 설치, 빗물받이 점검도 병행한다.

농업 분야는 재해대책 상황실을 운영해 현장 점검과 복구를 추진하고 축산 분야는 전담팀을 중심으로 시설 개선과 현장 지도를 강화한다. 녹조 발생에 대비해 단계별 대응계획도 마련했다.

취약계층 보호를 위해 복지시설 안전점검과 현장 대응을 강화하고 임시거주시설과 구호물자를 사전 확보한다.

신대호 김해시장 권한대행은 "올 여름 폭염과 집중호우, 감염병 등 기후변화에 따른 복합적 재난에 철저히 대비해 시민 모두가 안전하고 쾌적한 여름을 보낼 수 있도록 하절기 종합대책 추진에 총력을 기울이겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com