GH, 경기도 주거복지센터 주거복지사업 아이디어 공모 결과 발표

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서면 및 발표 심사 거쳐 총 10개 사업 최종 선정...지역 현안 반영 생활밀착형 사업

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = GH(경기주택도시공사)가 운영하는 경기도 주거복지센터는 지역 맞춤형 주거복지 정책을 발굴하고 현장 중심의 사업을 확산하기 위한 '2026년 경기도 주거복지사업 아이디어 공모' 최종 선정 결과를 29일 발표했다.

GH 사옥 전경. [사진=GH]

이번 공모는 지역별 주거 현안과 주거취약계층의 실질적인 생활문제 해결을 위한 아이디어를 발굴하고 지역 기반 주거복지 전달체계를 강화하기 위해 추진됐다.

서면 및 발표 심사를 거쳐 총 10개 사업이 최종 선정됐으며 발표심사는 단순 경쟁평가 방식이 아닌 사업 실행력을 강화하고 현장 적용력을 높이기 위한 전문가 컨설팅 중심으로 진행됐다.

선정된 사업들은 ▲반지하 주거환경 개선 ▲생활안전 지원 ▲노인가구 주거돌봄 ▲집수리 교육 ▲주거취약계층 정착 지원 등 지역 현안을 반영한 생활밀착형 사업들로 채워졌다.

특히 지역자활기관, 복지기관, 소방서, 마을조직 등과 협업체계를 구축한 사업들이 대거 포함돼 '지역사회 연계형 주거복지 모델'로 발전 가능성이 높다는 평가를 받았다.

심사위원들은 "지역 실태조사와 수요 분석을 기반으로 해 정책 연계성과 실행 가능성이 매우 우수하다"며 "화재예방, 반지하 환경 개선 등 예방적 주거복지사업 확대와 지역 협력 기반 강화가 필요하다"고 의견을 제시했다.

센터는 선정된 사업들을 오는 10월까지 완료한 뒤 성과공유회를 통해 우수사례를 경기도 전역으로 확대할 계획이다.

지난해 추진한 '2025년 공모 사업'의 우수사례 역시 성과공유를 통해 도내 기초 주거복지센터에 확산하며 가시적인 성과를 거두고 있다.

이와 함께 경기도는 현재 27개 시 지역에 구축된 기초 주거복지센터를 연내 28개 지역으로 확대하고 향후 3개 군 지역까지 범위를 넓혀 지역 기반 주거복지 운영체계를 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.

김용진 GH 사장은 "지역별 주거 여건과 주민 수요를 반영한 생활밀착형 주거복지사업이 현장에서 안정적으로 추진될 수 있도록 지원을 강화하겠다"며 "앞으로도 지역 기반 주거복지 전달체계 확대와 우수사례 확산을 통해 도민 체감형 주거복지 서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

ssamdory75@newspim.com