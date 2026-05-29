경남도, 농어촌 쓰레기 수거지원 사업 시행…10억5000만 원 투입

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주민 참여로 환경 정비 체계 구축

재활용 비율 높이고 소각 문제 해결

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 농림축산식품부 공모에 선정된 농어촌 쓰레기 수거지원 사업을 올해 새로 시행한다.

도는 농어촌 지역에 방치된 생활쓰레기와 영농폐기물을 체계적으로 수거·처리하는 '클린농촌 만들기' 사업을 올해부터 본격 추진한다고 29일 밝혔다.

경남도가 농림축산식품부 공모사업으로 선정된 '농어촌 쓰레기 수거지원 사업(클린농촌 만들기)'을 올해 신규로 추진한다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

최근 농어촌 지역에서는 생활쓰레기와 농업 활동에서 발생하는 폐기물이 적기에 수거되지 않거나, 비공식 수거 경로로 흘러가는 문제가 꾸준히 제기돼 왔다.

도는 주민이 직접 참여하는 환경정비 활동을 도입해 정기적인 수거 체계를 마련하고, 농촌 지역의 자원순환 문화를 확산한다는 계획이다.

올해 사업에는 거제시, 의령군, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 합천군 등 도내 7개 시군이 참여한다. 총 사업비 10억5000만 원이 투입되며 각 시군은 지역 여건에 맞춰 주민 등이 참여하는 '클린농촌단'을 구성해 농로, 하천변, 마을 인근 등 취약 지역을 중심으로 수거 활동을 진행한다.

수거 대상에는 일반 생활쓰레기뿐 아니라 폐비닐, 농약 용기, 각종 폐농자재 등 영농 과정에서 발생하는 폐기물도 포함된다. 도는 이들 폐기물을 분리·수거해 불법 소각과 방치를 줄이고 재활용 가능한 자원의 회수 비율을 높이겠다는 방침이다.

도는 현재 시군별 세부 추진계획을 마련하며 사업 준비를 진행하고 있다. 상반기 중 계획 수립과 조직 구성을 마무리한 뒤 하반기부터는 현장 중심의 수거 활동을 단계적으로 확대할 예정이다.

곽기출 경남도 농업정책과장은 "농어촌 환경은 주민 삶의 질을 좌우하는 핵심 요소"라며 "참여 시군과 협력해 주민들이 현장에서 변화를 체감할 수 있도록 농어촌 환경 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com