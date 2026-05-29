수원시, 원스톱 지원 '중소기업 수출홍보 간소화' 사업 시작

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기업 찾아 영상 촬영, 홍보영상 제작해 아리랑(Arirang) 텔레비전으로 전 세계 134개국에 송출

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 해외시장 진출에 어려움을 겪는 중소기업을 찾아가 수출 홍보를 원스톱으로 지원하는 '2026 중소기업 수출홍보 간소화' 사업을 시작했다고 29일 밝혔다.

'2026 중소기업 수출홍보 간소화 사업' 선정 기업에서 홍보영상을 촬영하고 있다. [사진=수원시]

중소기업 수출홍보 간소화 사업은 기업을 찾아가 기업·제품 영상을 촬영하고 홍보영상을 제작해 아리랑(Arirang) 텔레비전으로 전 세계 134개국에 송출하는 것이다.

영상 촬영부터 수출홍보에 이르는 모든 과정을 원스톱으로 지원해 수원 중소기업의 수출 시장 개척을 돕는다.

지난 4월 참여 기업을 모집했고 12개 기업을 선정했다.

선정한 기업을 분석한 후 홍보영상을 기획했다.

5월 28일부터 전문 제작진이 기업을 방문해 연구개발(R&D) 연구소와 생산 설비 등 사업장을 촬영하고 있다.

12개 기업을 방문해 촬영을 마친 후 홍보영상을 제작한다.

8월부터 아리랑 텔레비전으로 134개국에 송출해 전 세계 바이어(구매자)에게 제품과 기술력을 알릴 수 있도록 지원한다.

한정례 수원시 기업지원과장은 "찾아가는 수출홍보 간소화 사업은 중소기업이 번거로운 절차를 거치지 않고 비용 부담 없이 해외시장에 진출할 수 있도록 지원하는 특화시책"이라며 "수원시 중소기업이 안정적으로 글로벌 무대로 진출할 수 있도록 현장 중심 기업지원 특화시책을 지속해서 확대하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com