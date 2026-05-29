수원시, 원스톱 지원 '중소기업 수출홍보 간소화' 사업 시작

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시는 29일 중소기업 수출홍보 간소화 사업을 시작했다고 밝혔다.
- 수원시는 12개 기업을 선정해 영상 촬영부터 아리랑TV 해외 송출까지 수출홍보 전 과정을 원스톱 지원한다.
- 8월부터 134개국에 홍보영상을 송출해 수원 중소기업의 해외시장 개척을 돕겠다고 했다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 해외시장 진출에 어려움을 겪는 중소기업을 찾아가 수출 홍보를 원스톱으로 지원하는 '2026 중소기업 수출홍보 간소화' 사업을 시작했다고 29일 밝혔다.
중소기업 수출홍보 간소화 사업은 기업을 찾아가 기업·제품 영상을 촬영하고 홍보영상을 제작해 아리랑(Arirang) 텔레비전으로 전 세계 134개국에 송출하는 것이다.
영상 촬영부터 수출홍보에 이르는 모든 과정을 원스톱으로 지원해 수원 중소기업의 수출 시장 개척을 돕는다.
지난 4월 참여 기업을 모집했고 12개 기업을 선정했다.
선정한 기업을 분석한 후 홍보영상을 기획했다.
5월 28일부터 전문 제작진이 기업을 방문해 연구개발(R&D) 연구소와 생산 설비 등 사업장을 촬영하고 있다.
12개 기업을 방문해 촬영을 마친 후 홍보영상을 제작한다.
8월부터 아리랑 텔레비전으로 134개국에 송출해 전 세계 바이어(구매자)에게 제품과 기술력을 알릴 수 있도록 지원한다.
한정례 수원시 기업지원과장은 "찾아가는 수출홍보 간소화 사업은 중소기업이 번거로운 절차를 거치지 않고 비용 부담 없이 해외시장에 진출할 수 있도록 지원하는 특화시책"이라며 "수원시 중소기업이 안정적으로 글로벌 무대로 진출할 수 있도록 현장 중심 기업지원 특화시책을 지속해서 확대하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com