[6·3 재보선] '평택을' 김용남 "혐오 정치 사라져야…정책과 비전으로 평가"

AI 핵심 요약beta
- 김용남 더불어민주당 평택을 후보는 29일 사전투표 후 남은 기간 정책과 비전으로 평가받겠다고 밝혔다
- 김 후보는 상대 네거티브 공세를 비판하며 평택에서 깨끗한 선거 승리 사례를 시민과 만들고 싶다고 했다
- 김 후보는 교통·문화·생활 인프라 확충으로 인구 100만 시점에 서울보다 살기 좋은 평택특례시를 만들겠다고 약속했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 김용남 더불어민주당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보는 사전투표 첫날인 29일 "선거가 민주주의의 꽃으로 남기 위해서는 혐오 정치와 공작 정치가 사라져야 한다"며 "남은 선거 기간 정책과 비전으로 평가받겠다"고 말했다.
김 후보는 이날 오전 평택시 안중읍 행정복지센터 사전투표소에서 투표를 마친 뒤 취재진을 만나 이같이 밝혔다.
김 후보는 "최근 상대측의 네거티브 공세가 극에 달하고 있다"며 "평택에서만큼은 깨끗한 선거로도 승리할 수 있다는 사례를 시민 여러분과 함께 만들고 싶다"고 말했다.
아울러 김 후보는 "평택은 삶의 질을 높이기 위한 도시 생활 인프라가 여전히 많이 부족하다"며 "교통·문화·생활 인프라를 빠르게 확충해 평택 인구가 100만에 이르는 시점에는 서울보다 살기 좋은 평택특례시를 만들겠다"고 약속했다.
김 후보는 "이 목표를 가장 효율적이고 빠르고 정확하게 실현할 수 있는 후보가 누구인지 남은 5일 동안 시민 여러분께 충분히 설명드리고, 가능한 많은 주민들과 직접 만나 소통하겠다"며 "시민 여러분의 현명한 선택을 부탁드린다"고 말했다.
jeongwon1026@newspim.com