루씨에어, 스마트 실링팬 라인업 확대

AI 핵심 요약beta
- 호주 실링팬 브랜드 루씨에어가 루씨커넥트 앱 고도화와 스마트 실링팬 라인업 확대로 국내 스마트 홈 시장 공략에 나섰다.
- 루씨커넥트는 공간별 실링팬 개별·통합 제어와 시나리오 기능 제공으로 사용 편의성을 높였다.
- 루씨에어는 코타라·티위 커넥트에 이어 하반기 레이더·세스나 커넥트 등 신제품을 출시해 프리미엄 시장 경쟁력을 강화할 계획이다.
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공간별 개별·통합 제어 및 시나리오 기능 제공
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 호주 실링팬 브랜드 루씨에어(Lucci AIR)가 자체 개발 애플리케이션 '루씨커넥트(Lucci Connect)' 기능 고도화와 스마트 실링팬 라인업 확대를 통해 국내 스마트 홈 시장 공략에 나선다고 밝혔다.
루씨에어는 스마트폰 기반 제어 시스템인 '루씨커넥트'를 중심으로 실링팬 제품군과 연동 기능을 지속 확대하고 있다. 기존 리모컨 방식에서 벗어나 앱을 통해 거실, 침실 등 공간별 실링팬을 개별 또는 통합 제어할 수 있도록 지원한다.
또한 사용자 생활 패턴에 맞춰 풍량과 작동 환경을 설정할 수 있는 '시나리오' 기능도 제공한다. 사용자는 상황에 따라 원하는 작동 조건을 저장하고 간편하게 실행할 수 있다.
루씨에어의 스마트 IoT 기능 적용 제품은 모델명에 '커넥트(Connect)'가 표기된다. 현재 루씨커넥트 앱과 연동 가능한 대표 제품으로는 '코타라 커넥트(Kotara Connect)'와 '티위 커넥트(Tiwi Connect)'가 운영되고 있다.
루씨에어는 올해 하반기 신규 스마트 실링팬 제품도 출시할 계획이다. 대표 모델인 '레이더 커넥트(Radar Connect)'는 기존 '레이더(Radar)' 시리즈 디자인과 성능을 기반으로 스마트 IoT 기능을 추가한 제품이다.
함께 출시 예정인 '세스나 커넥트(Cessna Connect)'는 조명과 실링팬 기능을 결합한 일체형 모델이다. 조명의 색온도와 밝기 조절 기능을 지원하며, 관련 기능 역시 루씨커넥트 앱에서 제어할 수 있다.
루씨에어 관계자는 "루씨커넥트는 주거 공간 내 실링팬 사용 편의성을 높이기 위한 플랫폼"이라며 "하반기 신규 스마트 실링팬 라인업 확대를 통해 국내 프리미엄 실링팬 시장 경쟁력을 강화할 계획"이라고 말했다.
whitss@newspim.com