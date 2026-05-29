[6·3 재보선] 박지원, 김제 만경서 사전투표 참여…"지역발전 위해 더 낮게 섬길 것"

AI 핵심 요약beta
- 박지원 민주당 후보가 29일 김제 만경서 사전투표했다.
- 배우자와 처가 인연을 강조하며 낮은 자세를 약속했다.
- 김제·부안·군산 발전 위해 민주당 지지를 호소했다.
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"김제 사위로 주민과 함께 성장"…민주당 원팀 승리 호소
[김제=뉴스핌] 이백수 기자 = 군산·김제·부안을 선거구 박지원 민주당 후보가 사전투표 첫날인 29일 김제 만경에서 투표에 참여했다.
박 후보는 이날 배우자와 함께 처가가 있는 김제 만경 금만농협 사전투표소를 찾아 한 표를 행사했다.
박 후보는 "아내와 함께 처가가 있는 만경에서 사전투표를 하게 돼 뜻깊다"며 "김제는 가족의 인연을 맺게 해준 고마운 곳이자 주민들을 위해 더 낮은 자세로 일하겠다는 다짐을 다시 새기게 하는 곳"이라고 말했다.
이어 "김제의 사위로서 주민들에게 더 배우고 성과로 인정받겠다"며 "사위도 아들처럼 효도할 수 있다는 마음으로 어르신들을 섬기고 민주당 최고위원으로 활동하며 쌓은 경험과 네트워크를 지역발전을 위해 활용하겠다"고 강조했다.
박 후보는 이번 선거에 대해 "이재명 정부 출범 이후 치러지는 중요한 선거"라며 "정부와 함께할 지방일꾼을 세우고 중앙정부와 지방정부를 연결할 국회의원을 뽑는 선거"라고 설명했다.
또 "주민들의 한 표가 이재명 정부 성공과 민주당 원팀 승리를 만드는 힘이 된다"며 "김제·부안·군산 발전을 위해 민주당에 힘을 모아달라"고 호소했다.
박지원 후보는 전주 상산고와 서울대 법대를 졸업한 뒤 사법시험 합격과 사법연수원 수료 후 전북에서 변호사로 활동해 왔다. 또 김제시 고문변호사를 맡고 있다.
lbs0964@newspim.com