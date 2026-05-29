英가디언 "트럼프, 이스라엘 등 동맹들과 이란 평화협정 초안 공유"

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[서울=뉴스핌] 오상용 권지언 최원진 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁 종식을 위한 평화협정 양해각서(MOU) 초안을 이스라엘을 포함한 동맹국들과 공유했다고 영국 가디언이 현지시간 28일 보도했다.

가디언은 동맹들이 현재 회람하고 있는 초안은 최근 중동 매체 등 외신들에서 보도된 양해각서(MOU) 초안과 크게 다르지 않다고 했다.

여기에는 양측이 MOU에 최종 서명할 경우 30일 내 호르무즈 해협에서 상선들의 통항이 재개되고, 미국은 이란 항만 봉쇄를 해제하는 한편, 양측 간 핵 협상은 60일의 말미를 갖고 추후 진행하는 내용 등이 담겼다.

이란의 핵무기 사용 포기 약속과 함께 고농축 우라늄의 처리 방안, 우라늄 농축 기간, 유엔 산하 국제원자력기구(IAEA)의 감독과 관련한 조항도 일부 포함된 것으로 전해졌다. 다만 이와 관련한 최종 문안은 모호성을 띨 가능성이 높아 향후 엇갈린 해석을 낳을 수도 있다.

아울러 이란이 최대 120억 달러에 달하는 동결 자산에 접근할 수 있도록 하는 내용이 담겼다.

가디언은 "현재까지 진행된 합의는, 이란 핵 프로그램 관련 사안은 뒤로 미루고 휴전에 레바논 전선을 포함할 것을 요구하기에 이스라엘로선 매우 받아들이기 어려운 내용"이라고 평했다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.05.28 mj72284@newspim.com

# 승인만 남았다...밴스 "근접" : 앞서 악시오스와 로이터 등은 미국과 이란이 휴전을 60일 연장하는 양해각서(MOU)에 합의했다며 도널드 트럼프 미국 대통령의 승인을 남겨놓고 있다고 전했다.

이와 관련 JD 밴스 미국 부통령은 28일(현지시간) 이란과 합의에 아직 도달하지 못했지만 근접해 있다고 밝혔다.

밴스 부통령은 기자들에게 "대통령이 MOU에 서명하는 시기나 여부를 정확히 말하기 어렵다. 몇 가지 문구를 두고 계속 조율하고 있다"며 "이란이 합의를 원하고 호르무즈 해협을 열고 싶어 한다는 것은 분명하다. 우리도 마찬가지"라고 했다. 다만 "핵 문제, 고농축 우라늄 처리, 농축 문제 등 몇 가지 쟁점이 남아 있다"고 말했다.

가디언은 "협상 속도를 높이기 위해 파키스탄 외무장관 모하마드 이샤크 다르가 현지시간 29일 워싱턴을 찾아 미국 측 카운터파트인 마코 루비오 국무장관과 회담할 예정"이라고 했다.

# 소규모 충돌 계속 : 협상 타결을 위한 외교적 노력이 이어지는 와중에도 미군과 이란 혁명수비대 사이의 충돌이 이어져 막판 기싸움 양상을 보였다.

이란 메흐르 통신은 28일 이란 군이 호르무즈 해협 인근을 지나던 선박 4척에 경고 사격을 가했다고 보도했다. 파르스 통신도 같은 날 밤 이란 군이 남부 지역에서 '특정 목표물'을 향해 미사일을 발사했다고 보도했다.

뒤이어 이란 국영TV는 29일 새벽 부셰르주 잠(Jam) 지역에서 미국 항공기 한 대가 격추됐다고 보도했다. 다만 미국 측은 사실무근이라고 반박했다.

이와 관련해 가디언은 "이번주 들어 미국과 이란 사이에 소규모 충돌이 있었지만 파키스탄과 카타르의 중재 아래 간접 접촉이 계속되고 있다"고 설명했다.

# 호르무즈 통행료 : 이란은 선박 통항에 서비스 비용을 부과하는 별도 합의를 오만과 협의 중인데, 트럼프는 지난 27일 이를 결코 수용할 수 없다고 반발하며 오만이 여기에 동참할 경우 "폭격하겠다"고 위협했다.

다음 날(28일) 스콧 베선트 미국 재무장관도 오만이 이란의 호르무즈 해협 통행료 부과 체계 구축을 지원할 경우 "공격적으로(aggressively)" 제재를 가할 것이라고 경고했다.

이란 외무부는 29일 미국의 이러한 오만 제재 경고를 "독립 국가에 대한 협박"이라고 강하게 비판했다. 외무부 대변인 에스마일 바가에이는 성명에서 미국의 오만 제재 위협은 "미국 정치·통치 시스템의 도덕적 파산을 보여주는 또 하나의 사례"라며 "국제법 위반이 일상이 되는 것을 막기 위해 국제사회가 책임 있게 대응해야 한다"고 말했다.

# 혁수대 "호르무즈 통제권 우리에게" : 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군도 성명을 통해 해협에 대한 통제권은 이란에 있다고 거듭 강조했다. 지난 24시간 동안 상선 및 유조선 26척에 통행 허가를 부여했다고 밝혔다.

IRGC는 "호르무즈 해협 통항을 위해서는 (이란의) 승인을 받는 게 필수"라며 "다른 경로를 통한 항해는 교란 행위로 간주될 것"이라고 경고했다.

같은 날 이란 최고 지도자 하메네이는 미국과 이스라엘이 이란을 굴복시키려 하고 있다며 적의 무모한 계획은 군사적 패배를 만회하기 위해 분열과 파괴를 조장하는 것이라고 밝혔다. 그러면서 정부에 경제 재건과 민생 안정을 위한 로드맵 마련을 지시했다.

osy75@newspim.com