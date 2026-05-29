[6·3 지선 경기] 박승원 광명시장 후보 사전투표 첫날 한 표 행사

AI 핵심 요약beta
- 박승원 광명시장 후보가 29일 배우자와 사전투표했다.
- 그는 시민들에게 적극적인 투표 참여를 호소했다.
- 사전투표는 30일까지 전국 투표소에서 진행됐다.
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 박승원 더불어민주당 경기 광명시장 후보가 사전투표 첫날인 29일 오전 배우자 신지희 여사와 함께 광명시 철산2동 사전투표소를 찾아 소중한 한 표를 행사하고 시민들의 적극적인 투표 참여를 호소했다.
박승원 후보는 이날 투표를 마친 뒤 "이번 선거는 완전한 내란 종식과 민주주의 회복 그리고 무너진 민생경제를 다시 살리는 매우 중요한 선거"라며 "광명의 미래를 지키기 위해 반드시 투표해 달라"고 밝혔다.
이어 "선거는 결국 투표한 시민이 승리한다"며 "시민 여러분 한 분 한 분의 참여가 광명의 미래를 바꾸는 힘이 된다"고 강조했다.
또 "사전투표는 시민의 권리를 가장 적극적으로 행사하는 방법"이라며 "29일과 30일 이틀 동안 진행되는 사전투표에 많은 시민들께서 참여해 더 큰 광명의 미래를 함께 만들어 달라"고 호소했다.
한편 제9회 전국동시지방선거 사전투표는 29일과 30일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 사전투표소에서 진행되며 신분증만 있으면 전국 어디서나 투표할 수 있다.
1141world@newspim.com