퀄컴, 보급형 노트북용 '스냅드래곤 C' 공개…하반기 출시

AI 핵심 요약beta
- 퀄컴은 29일 AI 기능 탑재 보급형 PC용 스냅드래곤 C 플랫폼을 공개했다
- 새 플랫폼은 약 300달러대 가격으로 긴 배터리 수명과 저발열·저소음 환경을 구현했다
- 내장 NPU로 웹·영상·생산성 업무와 AI 기능을 학생·가정·소규모 사업자까지 폭넓게 지원한다
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[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 퀄컴이 인공지능(AI) 기능을 탑재한 약 300달러 가격대의 신규 보급형 PC 프로세서를 공개하며 학생과 소규모 사업자 등 더 많은 사용자에게 고효율 컴퓨팅 경험을 확대 제공하기로 했다. 이번 플랫폼은 전력 효율을 극대화해 긴 배터리 수명과 저발열·저소음 환경을 유지하면서도 일상적인 작업과 AI 구동을 안정적으로 처리할 수 있도록 설계된 점이 특징이다.
퀄컴은 29일 신규 보급형 PC 프로세서인 '스냅드래곤 C 플랫폼(Snapdragon® C Platform)'을 공개했다. 해당 플랫폼을 기반으로 제작된 시스템은 올해 하반기부터 주요 OEM 업체를 통해 시장에 본격적으로 출시될 예정이다.
스냅드래곤 C 플랫폼은 학생, 일반 가정 사용자, 소규모 사업자 등 다양한 계층의 사용자가 최신 개인 컴퓨팅 기술을 진입장벽 없이 접할 수 있도록 개발됐다. 보급형 노트북 PC에 탑재돼 원활한 웹 브라우징과 영상 스트리밍, 생산성 업무를 지원하는 동시에 반응성 높은 성능을 제공한다.
기술적으로는 신경망처리장치(NPU)를 내장해 보급형 기기에서도 다양한 AI 기능을 실행할 수 있도록 보장한다. 또한 휴대성과 배터리 지속성을 보존하면서 저발열·저소음 디자인을 적용해, 일상적인 연산 작업 부하 상황에서도 전력 효율적인 컴퓨팅 환경을 구현한다.
케다르 콘답 퀄컴 수석 부사장 겸 컴퓨트·게이밍 본부장은 "단말기 비용 부담이 높아지고 소비자의 기대치가 높아지면서 스냅드래곤 C는 가성비 중심의 컴퓨팅, 긴 배터리 수명, AI 기능, 뛰어난 반응성을 저발열·저소음 기기에 결합해 플랫폼 선택의 폭을 넓혔다"며 "학생, 일반 가정 사용자, 소규모 사업자 등 더 많은 사용자들이 안정적이고 효율적인 최신 컴퓨팅 경험을 누릴 수 있도록 지원해 나갈 것"이라고 밝혔다.
aykim@newspim.com