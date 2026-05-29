50주년 맞은 신용보증기금, '기업 동행 50주년' 기념식 개최

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강승준 이사장 "미래 100년도 정책금융기관 본연의 역할 최선"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 50주년을 맞은 신용보증기금은 지난 28일 서울 드래곤시티에서 '기업 동행 50년' 기념식을 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 기념식은 신보의 창립 50주년을 기념해 중소·중견기업의 도전과 기관의 성과를 재조명하고, 지속 가능한 성장을 위한 '미래 100년의 청사진'을 공유했다. 이날 행사에는 300여 명의 정·관계 인사와 금융·재정 전문가, 주요 기업체 대표 및 유관기관 관계자, 신보 전·현직 임직원들이 참석해 신보의 50주년을 축하했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 강승준 신용보증기금 이사장이 지난 28일 서울 드래곤시티에서 열린 '기업 동행 50년' 기념식에서 기념사를 하고 있다. [사진=신용보증기금] 2026.05.29 dedanhi@newspim.com

강승준 이사장은 기념사에서 "지난 50년의 대한민국 경제는 신보와 중소·중견기업이 함께 발전한 역사"라며 "다가올 미래 100년도 신보가 기업 성장의 든든한 밑거름이 되도록 정책금융기관 본연의 역할에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

강 이사장은 이어 "기업 금융의 파이프(PIPE) 역할을 강화하여 경제성장을 지원하고, 신보의 새로운 미래를 열어 나가겠다"고 말했다.

'PIPE'는 신보의 4대 핵심 전략으로, ▲생산적(Productive) 금융 ▲포용적(Inclusive) 금융 ▲수요자 중심(People-centered) 금융 ▲지속 가능한(Enduring) 미래를 의미한다.

신보는 1976년 설립 당시 기본재산 324억 원, 보증잔액 1016억 원 규모로 출범했으나, 지난해 말 기준 기본재산 13조 3000억 원, 신용보증 78조 원, 신용보험 22조 원 등 총 100조 원 이상으로 성장해 대한민국의 대표 정책금융기관이 됐다.

이날 기념식에서 신보는 첨단·혁신·글로벌 등 5개 분야에서 우수기업 50개사에 감사패를 전달하며, 국가 경제 발전에 기여한 기업인들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다.

기념식 직후 열린 '동행의 50년, 혁신금융으로 여는 새로운 도약' 포럼에는 경제·금융 전문가와 국책기관 관계자 120여 명이 참석했다.

포럼에서는 '한국 경제 발전과 신보의 역할' 등을 주제로 발표가 진행됐다. 이후 김홍기 한남대 교수가 좌장을 맡은 종합 토론에서는 학계 전문가들이 정책금융의 구체적인 역할과 혁신금융 활성화 방안을 심도 있게 논의하였다.

dedanhi@newspim.com