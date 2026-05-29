다산네트웍스, 임시주주총회 개최..."자회사 코스닥 상장 승인"

AI 핵심 요약beta
- 다산네트웍스가 내달 19일 임시주총을 연다.
- 디티에스 코스닥 상장 승인과 정관 개정안 의결 예정이다.
- 배당 확대와 자사주·BW 소각으로 주주환원에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다산네트웍스가 내달 19일 경기도 성남시 분당구 한컴타워에서 임시주주총회를 열고 자회사 디티에스의 코스닥 시장 상장 승인과 정관 개정 안건을 의결할 예정이라고 29일 밝혔다.
회사에 따르면 디티에스 상장은 자금 조달을 넘어 모회사의 재무 건전성 강화와 숨겨진 자산 가치 현실화를 위한 전략이다. 남민우 대표이사는 주주서한을 통해 이를 강조했다.
디티에스의 상장 예비심사 승인 이후 단계적 주주환원 정책을 추진한다. 오는 2029년까지 배당성향 30% 이상을 유지하고, 보유 중인 자기주식 82만2713주 전량과 약 56억7000만원 규모의 제9회차 신주인수권부사채(BW)를 소각해 주당 가치를 높일 방침이다.
또한 회사 연 1회 이상 기업분석 보고서를 발간하고 반기 1회 이상 투자자관계(IR) 활동 내역을 보고해 시장과의 소통을 확대한다.
이번 정관 개정안에는 개정 상법을 반영해 이사의 주주충실 의무를 명문화하고 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 내용이 포함됐다. 이사회 내 독립이사 비중을 확대해 독립성을 높이고, 향후 자회사 상장 시 주주총회 특별결의를 거치도록 하는 조항을 신설해 지배구조 투명성과 주주 중심 경영 체계를 강화할 예정이다.
다산네트웍스 관계자는 "이번 임시주주총회를 계기로 본업 경쟁력을 높이고 미래 성장 기반을 확대해 그 성과가 주주들에게 실질적으로 환원되도록 최선을 다할 예정"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com