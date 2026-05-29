카카오 "합의 결렬 사과...노조 성과보상 요구, 경영에 큰 부담"

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카카오, 임금교섭 조정서 노조와 합의 실패

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 카카오가 임금 교섭 상황에 대한 공식 입장을 밝혔다.

카카오는 29일 입장문을 통해 지난 27일 열린 조정에서 노사가 합의에 이르지 못했다고 밝혔다. 회사는 교섭 과정에서 직원 보상 안정성을 높이기 위해 현 경영 현황에서 수용 가능한 최선의 방안을 도출하려 노력했다고 설명했다.

경기 성남시 판교 카카오아지트. [사진 = 뉴스핌DB]

다만 크루유니언이 요구하는 성과보상 규모가 영업이익 기준으로 회사 경영에 큰 부담이 되는 수준이라고 지적했다.

카카오는 "미래 투자 여력과 주주가치 제고를 함께 고려해 지속 가능한 수준에서 균형 있게 이뤄져야 한다"고 주장했다.

이어 "글로벌 AI 빅테크와의 경쟁 속에서 모든 역량을 집중해야 한다"며 "수많은 이용자와 소상공인, 파트너들을 지원하는 플랫폼 기업으로서 어떤 상황에서도 서비스 안정성을 지키는 것이 중요한 책임"이라고 덧붙였다.

카카오는 "마지막까지 대화의 길을 열어두고 이해관계자들에게 영향이 가지 않도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

아래는 카카오 측의 입장문 전문이다.

카카오에 많은 관심을 가져 주시는 이용자와 주주 여러분, 파트너 분들께 최근 임금교섭과 관련한 상황으로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.

지난 27일 경기지방노동위원회에서 열린 당사의 임금교섭 조정에서 노사는 최종 합의에 이르지 못하고 조정을 마쳤습니다. 카카오는 그간 크루(직원)들의 보상 안정성을 높이기 위해 교섭의 전 과정에 성실히 임했습니다. 또한 현재 경영 현황에서 수용할 수 있는 최선의 방안을 도출하기 위해서도 노력해 왔습니다.

다만, 현재 크루유니언(노동조합)이 요구하는 성과 보상안의 총 규모는 영업이익 기준으로 고려할 때 회사 경영에 큰 부담이 되는 수준입니다. 미래 성장 동력을 확보하고 주주 가치를 높여야 하는 회사 입장에서는 현실적으로 감내하기 어려운 부담이기도 합니다.

카카오는 많은 주주분들이 미래 성장 가치를 믿고 투자해 주신 기업입니다. 크루에 대한 성과보상은 미래 투자 여력과 주주가치 제고를 함께 고려하고, 지속 가능한 수준에서 균형 있게 이뤄져야 한다고 생각합니다.

또한 당사는 수많은 이용자의 일상을 연결하고, 소상공인과 파트너들의 비즈니스를 지원하는 플랫폼 기업입니다. 어떤 상황에서도 이용자분들의 불편이 없도록 서비스 안정성을 지키는 일은 카카오의 중요한 책임입니다. 회사는 필요한 대응 체계를 갖추고 안정적인 서비스 운영에 최선을 다하겠습니다.

현재 카카오는 막대한 자본력을 가진 글로벌 AI 빅테크들과 경쟁하고 있습니다. 생존과 미래를 위해 모든 역량을 집중해야 하는 때입니다. 안팎의 어려움을 넘어 주주 및 이용자 여러분의 신뢰를 지켜내기 위한 과정에 노사가 따로일 수 없습니다. 마지막까지 대화의 길을 열어두고, 주주, 파트너 및 이해관계자분들께 영향이 가지 않도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

끝으로 노사 간의 원만한 합의를 위해 마지막까지 조정을 돕고 애써주신 노동위원회 및 관계자 분들께 감사드립니다. 미래를 향해 쉼 없이 나아가는 카카오가 되겠습니다.

2026년 5월 29일

(주) 카카오

yuniya@newspim.com