부산시, 'AI디지털배움터' 사업 추진…시민 디지털 역량 강화

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디지털 격차 해소·교육 프로그램 운영

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 시민 디지털 역량 강화와 디지털 격차 해소를 위한 '부산 AI디지털배움터 사업'을 본격적으로 추진한다고 29일 밝혔다.

이날 오후 3시 시는 부산진우체국 거점센터에서 구·군 관계자 등이 참석한 가운데 사업 착수보고회를 열고 협력체계 구축과 추진 방향을 공유한다.

이번 사업은 시와 부산정보산업진흥원이 공동 추진하는 교육 사업으로 시민 누구나 인공지능(AI)과 디지털 기술을 쉽게 익히고 활용할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다.

부산시가 시민 디지털 역량 강화와 디지털 격차 해소를 위한 '부산 AI디지털배움터 사업'을 본격적으로 추진한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

급속한 AI 기술 확산에 따른 디지털 소외와 정보격차 해소, 시민 중심의 디지털 포용 환경 조성이 핵심이다.

교육은 6월부터 12월 초까지 순차적으로 운영되며 지역 특성을 반영한 맞춤형 프로그램을 통해 시민들의 AI·디지털 활용 능력 제고를 지원한다. 이날 보고회에서는 2026년 주요 사업 계획과 함께 체험존 운영 방향, 시민 체감형 교육 프로그램 구성, 지역 협력 방안 등이 논의됐다.

스미싱 등 디지털 금융사기 예방, 키오스크 활용 교육 등 실생활 중심 교육을 지속하고 생성형 AI 활용 교육을 강화하는 데 중점을 둘 방침이다. 참석자들은 지역 간 디지털 교육 격차 최소화와 실효성 있는 프로그램 운영을 위한 협력 방안을 모색하며 사업 추진 의지를 공유했다.

앞서 시는 지난 26일 국립부경대학교에서 '2026 디지털 포용 컨퍼런스'를 열고 AI 기술 발전 방향과 디지털 포용 가치에 대한 공감대를 형성했다. 행사에서는 관련 분야 전문가 특강과 체험 프로그램이 진행됐으며 생성형 AI 확산과 디지털 포용의 중요성에 대한 다양한 의견이 제시됐다.

ndh4000@newspim.com