韩政府拟推动美妆与AI融合发展

纽斯频通讯社世宗5月29日电 韩国副总理兼财政经济部长官具润哲28日表示，韩国美妆正在从传统化妆品产业向融合人工智能（AI）、数据和智能设备的未来战略产业转型，韩国政府将推动开启"全球关注的韩国美妆新时代"。

图为韩国副总理兼财政经济部长官具润哲。【图片=纽斯频通讯社】

具润哲当天在京畿道华城科玛综合技术研究院主持"韩国美妆科技企业座谈会"时作上述表态。保健福祉部、中小风险企业部、食品医药品安全处等相关部门，以及韩国主要美妆企业和创新初创企业负责人出席会议。

数据显示，韩国美妆今年第1季度出口额达到31亿美元，创历史同期最高纪录，并被视为韩国在半导体主导出口结构之外崛起的新增长动力。

具润哲表示，韩国美妆产业拥有较强的制造与生产能力，并形成由约3万家化妆品责任销售企业构成的产业生态体系。此外，韩国美妆科技产业已连续两年在国际消费类电子产品展览会上获得"最佳创新奖"，显示出较强的国际技术竞争力。

与会企业代表提出，希望政府进一步明确美妆科技新产业相关监管规则，并推动设立美妆科技专项基金，支持智能工厂等制造基础设施建设，同时加强海外认证与出口扶持，并建立AI皮肤数据平台。

政府表示，未来将扩大高附加值领域研发投入，培育美妆科技产业生态体系，并推动建设全球韩国美妆旅游与出口枢纽。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社