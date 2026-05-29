韩国第九届地方选举缺席投票29日启动 为期两天

纽斯频通讯社首尔5月29日电 韩国第九届地方议员和地方政府各级领导选举暨国会议员再选与补选将于6月3日举行。面向广大选民的缺席投票29日正式启动，为期两天。

图为28日，首尔市选举管理委员会负责人正在检查位于钟路区社稷洞居民中心的缺席投票站。【图片=纽斯频通讯社DB】

据中央选举管理委员会介绍，缺席投票于29日至30日上午6时至下午6时进行，全国共设3571个缺席投票站。

选民无需另行申报，可在全国任意缺席投票站投票，不受户籍所在地限制。

中央选举管理委员会表示，本次选举登记选民总数最终确定为4464.9908万人，较2022年第八届地方选举增加34.6459万人。

选民投票时需携带居民身份证、护照、驾驶证等由政府机关或公共机构签发，并附有照片和出生日期的有效身份证件。手机电子身份证需现场打开相关应用程序进行验证，通过截图等方式保存的图片文件则不被认可。

此次缺席投票中，大多数地区选民将领取7张选票；举行国会议员补选地区的选民则会额外领取1张选票。

在本人居住地所在市、郡、区缺席投票站投票的选民，可直接将填写后的选票投入票箱；而在非居住地缺席投票站投票的选民，则需将填写后的选票装入回寄信封并密封后，再投入票箱。

正式投票日为6月3日，投票时间为上午6时至下午6时。与缺席投票不同，正式投票须在按居民登记地址指定的投票站进行。

数据显示，2022年韩国地方选举缺席投票率为20.62%；2024年第22届国会议员选举缺席投票率为31.28%。韩国自2014年开始实施缺席投票制度。历届最高缺席投票率出现在2022年总统选举期间，为36.93%。（完）

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