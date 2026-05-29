영화 민관 협의체 공식 출범…"홀드백 자율협약, 8월 체결 목표"

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 영진위가 29일 영화 유통 협의체를 열었다.
- 극장·OTT 상생과 홀드백 자율협약 마련이 핵심이다.
- 두 달간 조율해 8월 최종 체결을 목표로 했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 영화진흥위원회가 29일 서울 중구 영진위 기획개발지원센터 '씬원'에서 '한국 영화 유통 구조 개선을 위한 민관 협의체' 제1차 회의를 개최한다.
협의체는 급변하는 산업 환경 속에서 한국 영화의 수익 구조를 정상화하고, 극장과 OTT 등 유통 플랫폼 간 상생 생태계를 조성하기 위해 정부 주도로 출범했다. 최휘영 장관을 포함해 영화 제작·배급·상영 및 TVOD(건당 결제)·SVOD(월정액 구독) 등 유통 전 과정의 핵심 의사결정자 총 22명이 참석했다.
이번 협의체의 핵심 의제는 홀드백, 즉 극장 개봉 후 OTT 등 부가 시장에 공개하기까지의 유예 기간을 어떻게 설정할 것인가이다. 문체부는 법적 규제가 아닌 업계 자율 합의 방식으로 협약을 이끌어낼 방침이다. 아울러 스크린 상한제 등 상영 환경 개선 관련 영화계 요구 사항도 순차적으로 논의한다. 홀드백은 극장 개봉 후 영화가 IPTV·OTT 등 다른 유통 채널로 이동하기까지의 유예 기간을 말한다.
문체부와 영진위는 이번 1차 회의에서 수렴한 의견을 바탕으로 협약 조정안을 마련해 회람하고, 조속히 2차 회의를 개최할 계획이다. 향후 두 달간 이견을 조율해 오는 8월에 '한국 영화 상생을 위한 홀드백 자율 협약'을 최종 체결하는 것을 목표로 하고 있다.
최휘영 장관은 "이해관계자 간 긴밀한 소통과 조정을 통해 영화 산업의 수익을 극대화하면서도 시장 현실을 적절히 반영해 부작용을 최소화하는 홀드백 합의를 도출하도록 적극적으로 논의를 이끌어 갈 것"이라고 밝혔다.
◆ 분야별 참여자 명단
정부(4명): 최성희 문체부 콘텐츠미디어산업관, 김지희 문체부 영상콘텐츠산업과장, 이의준 영진위 공정성장센터장, 최재원 영진위 공정성장특별위원장
제작(3명): 이은 한국영화제작가협회 대표, 이동하 한국영화프로듀서조합 대표, 백재호 한국독립영화협회 이사장
배급(5명): 윤상현 CJ ENM 대표, 김종열 롯데컬쳐웍스 대표, 김재민 NEW 대표, 신호정 쇼박스 대표, 이화배 배급사연대 대표
상영(3명): 정종민 CGV 대표이사, 남용석 메가박스 대표이사, 신한식 한국영화관산업협회 본부장
TVOD(4명): 콘텐츠를 건당 요금을 내고 시청하는 방식(Transactional Video on Demand)
유용화 한국IPTV방송협회 회장, 이창훈 SK브로드밴드 콘텐츠전략담당, 김병진 KT 미디어사업본부장, 박찬승 LG유플러스 홈사업그룹장
SVOD(3명) : 월정액을 내고 콘텐츠를 보는 구독형 방식(Subscription Video on Demand)
최승현 넷플릭스 정책총괄 부사장, 김성한 쿠팡플레이 대표, 최주희 TVING 대표
fineview@newspim.com