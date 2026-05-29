전국 단체장 5월 29일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이동옥 충북지사 권한대행이 28일 사전투표와 현안보고에 나섰다
- 강기정 광주시장은 5·18 추모식과 보상심의위원회에 참석했다
- 여중협 강원지사 권한대행 등도 각종 행사와 회의를 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이동옥 충북지사 권한대행
-장기교육 입교 신고(09:00 행정부지사실)
- 제4회 해외 파병용사의 날 기념식(11:00청주시농업기술센터)
-지방선거 사전투표(13:20남일면다목적회관) -현안업무 보고(15:00행정부지사실)
▲강기정 광주시장
- 故 정동년 선생 4주기 추모식(11:00 국립5·18민주묘지)
- 제11회 5·18민주화운동 보상심의위원회(17:00 중회의실)
▲여중협 강원도지사 권한대행
-제4회 해외 파병용사의 날 기념행사(11:00 춘천문화예술회관)
-2026년도 5월 아카데미 강원(13:30 신관 대회의실)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 제9회 전국동시지방선거 사전투표(08;30 호명읍 사전투표소)
- 2026 UN 생물다양성 유스토론회(13:00 국립청소년미래환경센터(봉화군)
▲김경덕 부산시장 권한대행
-지방공항 연계 지역관광 활성화 협력 포럼(14:00 대회의실)
▲박일웅 경남지사 권한대행
-전국동시 지방선거 사전투표(08:20 경남연구원)
-봄철 농촌일손돕기(10:00 김해시 생림면)
-지방공항 연계 지방관광 활성화 협력포럼(14:00 부산시청)
▲노홍석 전북지사 권한대행
-국토부 정책 협력 간담회(11:40 세종)
▲유득원 대전시장 권한대행
-해외파병 용사의 날 행사(11:00 BMK컨벤션)
▲김영록 전남지사
- 일본 순방(27~30)
▲홍종완 충남지사 권한대행
-한국공항학회 춘계학술대회(13:00 한서대(태안)
▲김영록 전남지사
- 일본 순방(27~30)
▲김하균 세종시장 권한대행
-외부 일정 없음
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
-통상업무
▲김정기 대구광역시장 권한대행 (행정부시장)
-통상 업무
▲김동연 도지사
- 통상업무
▲행정 1부지사
- 6월 월간 정책회의(15:00)
▲행정 2부지사
- 경기북부 대개발 핵심과제별 추진상황 보고회(1):00)
▲경제부지사
-통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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