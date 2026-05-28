함안군, 주니어보드 발대식…창의적 아이디어 수집 본격화

AI 핵심 요약beta
- 함안군은 28일 공직자 혁신 위한 주니어보드 발대식을 열었다
- 주니어보드는 4개 팀 20명으로 구성돼 임명장 수여와 활동 방향을 공유했다
- 워크숍과 아이디어 회의로 부서 장벽을 낮추고 군정 혁신·조직문화 개선에 나선다
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젊은 직원 아이디어 조직 활성화
[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군이 공직사회의 창의적 아이디어와 혁신 역량을 모으고 있다.
함안군은 28일 군청 3층 중회의실에서 공직자들의 창의적인 아이디어와 혁신 역량을 모으기 위한 '혁신 주니어보드' 발대식을 개최했다고 밝혔다.
석욱희 부군수와 혁신 주니어보드 4개 팀 20명이 참석한 이날 발대식에는 임명장 수여와 팀별 소개, 주니어보드 활동 방향 안내 순으로 진행됐다.
혁신 주니어보드는 앞으로 워크숍과 자체 아이디어 회의를 통해 부서 간 장벽을 낮추고 공직사회의 낡은 관행을 개선하는 역할을 맡는다. 기존의 하향식 의사결정에서 벗어나 수평적이고 창의적인 시각으로 군정 혁신 과제를 발굴하고 조직문화 개선 방안도 제시할 예정이다.
석욱희 부군수는 "젊은 직원들의 열정과 참신한 생각이 조직에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"며 "구성원들이 자유롭게 의견을 내도록 지원하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com