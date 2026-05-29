교육부, 초·중등 AI 담당교원 연수 본격화…2029년까지 1만명 양성

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올해 11개 과정 운영…초등·중등·고교 맞춤형 연수

AI 이해·활용·윤리까지…실습·토의 중심 과정 구성

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 초·중등학교 인공지능(AI) 교육 내실화를 위해 '초·중등 인공지능 교육 담당교원 역량강화 연수'를 본격 운영한다고 29일 밝혔다.

이번 연수는 초등 교원과 중등 정보 교원, 고등학교 '인공지능 수학' 담당 교원을 대상으로 한다. 2022 개정 교육과정과 학교급·교과별 특성을 반영해 교원이 학교 현장에서 인공지능 교육을 실제 수업에 적용할 수 있도록 구성했다.

교육부 전경. [사진=교육부]

교육부는 지난 20일부터 21일까지 '인공지능 수업 역량 강화 기초 과정' 중 초등 교원 과정을 운영했다. 이어 29일부터 30일까지는 중등 정보 교원 과정을 진행한다. 이를 시작으로 연말까지 약 3000명의 교원을 대상으로 인공지능 교육 역량강화 연수를 이어갈 계획이다.

연수는 인공지능을 단순히 수업 도구로 활용하는 데 그치지 않고 인공지능의 이해와 활용, 윤리까지 다루는 통합형 과정으로 운영된다. 주요 내용은 인공지능 개념과 원리, 데이터와 기계학습, 인공지능 윤리, 프로젝트 기반 문제해결 등이다. 강의 중심보다 실습과 사례, 토의·토론을 강화해 교사들이 연수 내용을 수업에 바로 활용할 수 있도록 했다.

올해 운영되는 과정은 총 11종이다. 초등 교원을 대상으로 한 5개 과정, 중등 정보 교원을 대상으로 한 5개 과정, 고등학교 '인공지능 수학' 담당 교원을 위한 1개 과정으로 나뉜다. 목표 인원은 초등 1610명, 중등 1260명, 고교 인공지능 수학 담당 교원 300명 등 총 3170명이다.

연수 체계는 기초·심화·전문 단계로 구성된다. 주제별로는 인공지능 수업 역량 강화와 인공지능 지식 역량 강화 트랙을 운영한다. 교육부는 2029년까지 누적 1만 명 이상의 교원이 관련 연수를 이수하도록 할 방침이다.

특히 일반학교보다 인공지능 교육을 확대 운영하는 인공지능 중점학교 담당 교원을 우선 대상자로 선정한다. 교육부는 인공지능 관련 수업 시수 확대와 심화 교육과정 운영을 지원하기 위해 현장 중심 연수도 강화할 계획이다.

최교진 교육부 장관은 "인공지능 교육의 핵심은 학생과 가장 가까이에서 수업을 이끄는 교원의 전문성에 있다"며 "교원이 학교 현장에서 인공지능을 올바르고 효과적으로 가르칠 수 있도록 체계적인 연수 개발·운영과 현장 지원을 확대하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com