[뉴스핌 여론조사] 국민의힘, '40%' 회복했지만...승부권 '45%' 벽 못 넘나

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주요 격전지 국민의힘 후보 지지율 40% 안팎 회복

45% 넘는 여론조사 없어...보수 결집에도 '뒤집기'는 한계

"보수 결집 임계치 수준…추가 상승엔 새 동력 필요"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 서울과 부산, 충청권 등 주요 격전지 광역단체장 선거에서 국민의힘 후보들이 40% 안팎 지지율을 회복하며 추격 흐름을 보이고 있는 것으로 나타났다.

윤석열 전 대통령 탄핵 정국 이후 제기됐던 '보수 붕괴론'과는 다른 흐름이 감지되지만, 동시에 국민의힘 후보들이 승부권으로 평가되는 45%선을 넘는 사례는 거의 없어 보수 결집만으로는 한계에 도달한 게 아니냐는 분석이 나온다.

최근 한 달간 실시된 서울시장·부산시장·충남지사·충북지사 여론조사를 종합하면 국민의힘 후보들은 지지율을 40% 안팎까지 끌어올리며 추격하는 흐름을 보였다. 수도권과 부산·울산·경남(PK), 충청권 등 주요 격전지에서 유사한 흐름이 반복되고 있다는 점이 특징이다.

◆ 초반 '열세' 전망 딛고 지지율 반등…충청·부산 등 격전지서 '접전' 구도

최근 실시된 주요 광역단체장 여론조사를 보면 서울의 오세훈 국민의힘 후보는 41% 안팎 흐름을 형성하고 있다. 뉴스핌·리얼미터 조사(24~25일)는 오 후보 41.4%, CBS·KSOI 조사(20~21일)는 41.9%, 뉴시스·에이스리서치 조사(19~20일)는 41.6%였다.

부산시장 선거에서도 박형준 국민의힘 후보는 40% 초반대를 유지했다. 뉴스핌·리얼미터 조사(23~24일)는 박 후보 42.8%, 부산일보·에이스리서치 조사(23~24일)는 41.5%, 국제신문·리얼미터 조사(17~18일)는 40.4%로 조사됐다.

충남지사 선거에서는 김태흠 국민의힘 후보가 일부 조사에서 43%대까지 올라섰다. 뉴스핌·리얼미터 조사(18~19일)는 김 후보 43.9%, 굿모닝충청·리얼미터 조사(22~23일)는 38.5%, 대전MBC·코리아리서치 조사(24~25일)는 35%였다.

충북지사 선거에서는 김영환 국민의힘 후보가 40% 안팎 흐름을 형성했다. 뉴스핌·리얼미터 조사(20~21일)는 김 후보 40.8%, 충북뉴스·KOPRA 조사(15~17일)는 39.3%, 미디어태희·미디어날·리얼미터 조사(4월 28~29일)는 38.7%였다.

윤 전 대통령 탄핵 정국 직후만 해도 정치권 안팎에서는 보수 진영이 지방선거에서도 고전할 것이라는 전망이 적지 않았다. 여기에 이재명 정부가 출범한 지 1년만에 치러지는 선거여서 후광 효과에 따른 민주당의 '쉬운 낙승'이 예상됐다.

그러나 실제 선거전이 본격화되면서 핵심 지지층이 빠르게 재결집했고, 주요 격전지에서 국민의힘 후보들이 일제히 40% 안팎까지 올라왔다.

◆ '보수 총결집'에도 40% 초반이 한계…"한발 더 내딛어야"

그러나 추가 상승 흐름은 제한적이라는 분석도 동시에 제기된다. 실제 최근 한 달간 서울·부산·충남·충북 주요 조사에서 국민의힘 후보가 45%를 넘긴 사례는 찾을 수 없었다.

반면 민주당 후보들은 대체로 45~49% 구간을 유지하며 우세 흐름을 이어갔다. 서울에서는 정원오 민주당 후보가 뉴스핌·리얼미터 조사(24~25일)에서 48.8%, CBS·KSOI 조사(20~21일)에서 47.4%를 기록했다.

부산시장 선거에서는 전재수 민주당 후보가 뉴스핌·리얼미터 조사(23~24일)에서 44.8%, 부산일보·에이스리서치 조사(23~24일)에서 47.4%, 국제신문·리얼미터 조사(17~18일)에서 46.0%로 조사됐다.

충남지사 선거에서는 박수현 민주당 후보가 굿모닝충청·리얼미터 조사(22~23일)에서 49.3%, 대전MBC·코리아리서치 조사(24~25일)에서 44%를 기록했고, 뉴스핌·리얼미터 조사(18~19일)에서는 43.5%로 김태흠 국민의힘 후보(43.9%)와 초접전을 보였다.

충북지사 선거에서는 신용한 민주당 후보가 뉴스핌·리얼미터 조사(20~21일)에서 45.4%, 충북뉴스·KOPRA 조사(15~17일)에서 46.5%, 여론조사꽃 조사(19~20일)에서 47.5%를 기록했다.

실제 부산에서는 일부 조사에서 오차범위 내 접전이 형성됐고 충남에서는 초접전 조사도 나왔지만 서울·충북에서는 오차범위 밖 민주당 후보 우세 흐름이 상대적으로 유지되는 모습이다.

정치권에서는 이번 지방선거 흐름이 지난 대선과 유사하다는 해석도 나온다. 윤석열 전 대통령 탄핵 이후 보수 진영 붕괴 전망까지 제기됐지만, 대선 막판 보수층이 결집하며 김문수 국민의힘 후보는 최종 41.15%를 기록했다.

다만 이재명 대통령(49.42%)과의 격차를 뒤집지는 못했다는 점에서, 이번 지방선거 역시 국민의힘이 핵심 지지층 결집에는 성공했지만 승부를 뒤집을 추가 확장성은 과제로 남아 있다는 분석도 나온다.

배철호 리얼미터 정치에디터는 뉴스핌과의 통화에서 현재 국민의힘 지지율 흐름에 대해 "보수 결집이 지난 대선 수준까지는 아니지만 거의 그와 유사한 수준까지는 올라왔다"면서 "이미 결집은 충분히 됐고 임계치까지 도달한 것으로 보여진다" 설명했다.

배 에디터는 "국민의힘의 경우 지지율이 바닥에서 치고 올라오는 흐름이 느껴지는 상황이나, 현재 상황에 고취해서는 안 된다"면서 "그 다음부터는 지금부터는 이슈 관리와 리스크 관리가 굉장히 예민한 구간이다. 여기에서 더 치고 나가기 위해서는 악재는 덜어내고 호재를 더하려는 노력이 필요하다"고 설명했다.

◆ 여론조사 개요

뉴스핌·리얼미터 서울 조사는 지난 24~25일 서울 거주 만 18세 이상 남녀 803명을 대상으로 무선 자동응답(ARS) 방식으로 실시됐다. 뉴스핌·리얼미터 부산 조사는 지난 23~24일 부산 거주 만 18세 이상 남녀 805명을 대상으로 무선 ARS 방식으로 실시됐다.

뉴스핌·리얼미터 충남 조사는 지난 18~19일 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 무선 ARS 방식으로 실시됐다. 뉴스핌·리얼미터 충북 조사는 지난 20~21일 충북 거주 만 18세 이상 남녀 804명을 대상으로 무선 ARS 방식으로 실시됐다.

CBS·KSOI 서울 조사는 지난 20~21일 서울 거주 만 18세 이상 남녀 1010명을 대상으로 무선 ARS 방식으로 실시됐다. 뉴시스·에이스리서치 서울 조사는 지난 19~20일 서울 거주 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 무선 ARS 방식으로 실시됐다.

중앙일보·케이스탯리서치 서울 조사는 지난 17~19일 서울 거주 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 무선 전화면접 방식으로 실시됐다.

부산일보·에이스리서치 부산 조사는 지난 23~24일 부산 거주 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 무선 ARS 방식으로 실시됐다. 국제신문·리얼미터 부산 조사는 지난 17~18일 부산 거주 만 18세 이상 남녀 1004명을 대상으로 무선 가상번호 80%·유선 RDD 20% ARS 방식으로 실시됐다.

KBS부산·한국리서치 부산 조사는 지난 16~20일 부산 거주 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 무선 전화면접 방식으로 실시됐다. 굿모닝충청·리얼미터 충남 조사는 지난 22~23일 충남 거주 만 18세 이상 남녀 803명을 대상으로 무선 ARS 방식으로 실시됐다.

대전MBC·코리아리서치 충남 조사는 지난 24~25일 충남 거주 만 18세 이상 남녀 802명을 대상으로 무선 전화면접 방식으로 실시됐다. 대전MBC·충청투데이·코리아리서치 충남 조사는 지난 16~17일 충남 거주 만 18세 이상을 대상으로 무선 전화면접 방식으로 실시됐다.

여론조사꽃 충북 조사는 지난 19~20일 충북 거주 만 18세 이상 남녀 1011명을 대상으로 무선 전화면접 방식으로 실시됐으다. 충북뉴스·KOPRA 충북 조사는 지난 15~17일 충북 거주 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 유·무선 ARS 방식으로 실시됐으다.

미디어태희·미디어날·리얼미터 충북 조사는 지난 4월 28~29일 충북 거주 만 18세 이상 남녀 804명을 대상으로 무선 ARS 방식으로 실시됐으다. 모든 여론조사에 관한 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

oneway@newspim.com