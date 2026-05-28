스마일게이트 '카제나' 텐센트와 중국 정식 서비스 돌입

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트는 28일 카제나 중국 정식서비스를 시작했다
- 카제나는 텐센트가 서비스하며 중국 앱스토어 무료 1위를 기록했다
- 사전등록 550만명·글로벌 흥행에 힘입어 신규 전투원 공개 등 중국 공략에 나섰다
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텐센트와 협업 확대…아시아 최대 게임시장 공략 본격화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 스마일게이트는 28일 슈퍼크리에이티브가 개발한 '카오스 제로 나이트메어(카제나)'의 중국 정식 서비스를 시작했다고 밝혔다.
중국 서비스는 텐센트가 맡았으며, 서비스는 이날 오전 11시부터 시작됐다. 카제나는 출시 직후 중국 애플 앱스토어 무료 다운로드 순위 1위에 오르며 흥행 조짐을 보이고 있다.
양사는 정식 출시 전인 지난 3월 현지 비공개 테스트(CBT)를 진행하며 이용자 의견을 반영해왔다. 사전등록 참여자는 550만명을 넘어섰다. 스마일게이트는 중국 서비스 기념으로 신규 전투원 '페이'를 중국에 먼저 공개하고 다양한 이벤트도 진행한다.
카제나는 지난해 10월 글로벌 174개국에 출시된 뒤 한 달 만에 일일 활성 이용자 수(DAU) 111만명을 기록했다. 올해 2월에는 '센서타워 APAC 어워즈'에서 '최고의 신규 서브컬처 게임'으로 선정됐다.
백영훈 스마일게이트 최고사업책임자(CBO)는 "텐센트와의 협업 노하우를 바탕으로 중국 시장에서 성공적인 서비스 안착을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com