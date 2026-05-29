3월말 은행 부실채권비율 0.60%, 전분기 대비 0.03%p↑

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부실채권 1.1조원 늘어난 17.7조원

대손충당금 26.7조원, 적립률 150.4%

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 금융감독원은 3월말 국내은행의 부실채권비율이 0.60%로 전분기말(0.57%) 대비 0.03%포인트(p) 상승했다고 29일 밝혔다.

부실채권(고정이하여신)은 17조7000억원으로 전분기말(16조6000억원)보다 1조1000억원 증가했다. 부문별로는 기업여신 14조2000억원, 가계여신 3조3000억원, 신용카드채권 3000억원 순이다.

[사진=금감원]

3월말 기준 대손충당금 잔액은 26조7000억원으로 전분기말(26조7000억원)과 같은 수준을 유지했다. 다만 부실채권 증가 영향으로 대손충당금적립률은 150.4%로 전분기말(160.3%)보다 9.9%p, 전년 동기(170.5%)보다 20.1%p 하락했다.

1분기 중 신규발생 부실채권은 5조5000억원으로 전분기(5조9000억원)보다 4000억원 줄었다. 전년 동기(6조원)와 비교해도 5000억원 감소했다. 신규부실 가운데 기업여신은 4조1000억원으로 전분기(4조4000억원) 대비 3000억원 감소했다.

이 중 대기업은 8000억원으로 1000억원 줄었고, 중소기업은 3조3000억원으로 2000억원 감소했다. 가계여신 신규부실은 1조3000억원으로 전분기(1조4000억원) 대비 1000억원 줄었다.

부실채권 정리 규모는 4조4000억원으로 전분기(5조7000억원)보다 1조3000억원 감소했다. 전년 동기(4조5000억원)와 비교해서는 1000억원 줄었다.

정리 유형별로는 상·매각 2조9000억원(이 중 매각 1조6000억원, 대손상각 1조3000억원), 담보처분을 통한 여신회수 1조원, 여신 정상화 5000억원 등이다.

부문별로 보면 기업여신 부실채권비율은 0.74%로 전분기말(0.70%) 대비 0.04%p, 전년 동기(0.72%) 대비 0.02%p 상승했다.

세부적으로 대기업여신은 0.50%로 전분기말(0.49%)보다 0.01%p, 전년 동기(0.45%)보다 0.05%p 올랐다. 중소기업여신은 0.88%로 전분기말(0.83%)보다 0.05%p 높아졌고 전년 동기(0.89%)보다는 0.01%p 낮았다.

중소법인여신은 1.03%로 전분기말(1.00%) 대비 0.03%p 상승, 전년 동기(1.08%) 대비 0.05%p 하락했고 개인사업자여신은 0.66%로 전분기말(0.57%)보다 0.09%p, 전년 동기(0.60%)보다 0.06%p 각각 상승했다.

가계여신 부실채권비율은 0.32%로 전분기말(0.31%)보다 0.01%p 높아졌다. 전년 동기(0.32%)와 같은 수준이다. 주택담보대출 부실채권비율은 0.22%로 전분기말(0.21%) 대비 0.01%p 상승했고, 전년 동기(0.22%)와는 동일하다. 기타 신용대출 등은 0.66%로 전분기말(0.64%)보다 0.02%p, 전년 동기(0.62%)보다 0.04%p 올랐다.

신용카드채권 부실채권비율은 1.82%로 전분기말(1.84%) 대비 0.02%p, 전년 동기(2.01%) 대비 0.19%p 하락했다.

금융당국은 "1분기 상·매각 규모 감소 영향으로 부실채권 잔액이 늘며 부실채권비율이 상승했다"며 "대내외 불확실성이 지속되는 만큼 부실채권비율·연체율 추이와 은행별 대손충당금 적립 현황을 면밀히 점검하고, 적극적인 부실채권 상·매각을 통해 건전성 관리를 강화할 계획"이라고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com