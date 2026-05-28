LX공사-가덕도신공항건설공단, 공간정보 협력체계 구축 본격화

AI 핵심 요약beta
- LX공사와 가덕도공단이 28일 협약했다
- 양측은 지적·공간정보를 공동 활용한다
- LX공사는 신공항 사업을 적극 지원한다
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고정밀 공간정보 공동 활용·기술 교류 확대 협력
[부산=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사(LX공사)와 가덕도신공항건설공단이 가덕도신공항 건설사업의 효율적 추진을 위해 지적·공간정보 분야 협력체계를 구축했다.
LX공사와 가덕도신공항건설공단은 28일 부산광역시 공단에서 지적측량 및 공간정보 상호 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 양 기관은 신공항 건설사업과 관련해 ▲인허가 및 재산관리를 위한 지적·공간정보 공동 활용 ▲지적측량 및 공간정보 분야 교육 ▲기술 교류 및 공동 연구 등을 추진하게 된다.
LX공사는 지적측량과 고정밀 공간정보, 입체(3D) 디지털트윈 기술 등을 활용해 가덕도신공항 건설사업의 정확성과 효율성을 높일 수 있도록 적극 지원할 계획이다.
양 기관은 이번 협력을 통해 가덕도신공항 건설사업의 안정적 추진과 함께 국민에게 보다 안전하고 편리한 공항 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
어명소 LX공사 사장은 "국토 공간정보 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 가덕도신공항 건설사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "공공 인프라 구축의 효율성을 높이고 스마트 국가 인프라 조성에도 기여하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com